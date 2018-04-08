Жителя Таллинна, убившего собственную мать, освободили досрочно

После освобождения 52-летнего Марта Ууэтоа ожидает испытательный срок, который продлится до 16 февраля 2019 года. В течение этого времени Ууэтоа должен будет выполнять требования службы пробации, кроме того, ему нельзя будет употреблять алкоголь и он должен будет пройти реабилитационную программу, предлагаемую MTÜ Lootuse Küla.

Суд счел крайне тяжкими обстоятельства совершенного Ууэтоа преступления, в то же время, по оценке суда, важно, что мужчина признает свою вину и раскаивается в содеянном. Суд счел, что Ууэтоа понял и осознал свое преступление и его последствия и сделал необходимые выводы.

«Есть основания для убежденности в том, что в его случае наказание достигло превентивных целей. Также суд учел, что к настоящему моменту Ууэтоа отбыл большую часть назначенного ему срока в 10 лет и шесть месяцев: он провел в тюрьме более девяти лет и семи месяцев», — отметили в суде.

В ходе отбывания наказания Ууэтоа прошел несколько социальных программ, предшествующую освобождению консультацию, он участвовал в трудовой занятости, отказался от курения, ходил в часовню и самостоятельно изучал английский язык. В прошлом году он все же совершил дисциплинарное нарушение в отношении тюремного имущества. Однако, по оценке суда, проступок не был тяжким.

Главный риск совершения новых преступлений в случае Ууэтоа связан с его алкогольной зависимостью. Суд счел положительным знаком то, что Ууэтоа мотивирован участвовать в реабилитационной программе, чтобы снова не впасть в зависимость и вернуться в общество. Прохождение реабилитационной программы позволит заниматься решением его проблемы с алкоголем и тем самым снизить риск совершения новых преступлений. Также суд счел важным тот факт, что Ууэтоа проходил реабилитацию и во время заключения и сам убежден, что сможет на свободе удержаться от употребления алкоголя.

У суда есть достаточные основания для убежденности в том, что отбытое заключение оказало на Ууэтоа достаточное влияние и мотивировало его в дальнейшем воздерживаться от преступного поведения. По оценке суда, его досрочное освобождение менее чем за 11 месяцев до окончания срока соответствует интересам защиты правопорядка, поскольку обеспечивает осужденному результативную ресоциализацию. В то же время над Ууэтоа установят строгий надзор. После освобождения ему будет помогать опорное лицо, у него будет определенное место жительства.

Тюрьма не поддержала досрочного освобождения Ууэтоа, однако это решение поддержал прокурор.