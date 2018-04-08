Саперы со всей Эстонии собрались на Сааремаа: что стряслось на острове?

В воскресенье саперы Спасательного департамента со всей Эстонии собрались на острове Сааремаа, где на следующей неделе будут проведены плановые саперные работы под кодовым наименованием Saare Kõmin.
«Места для проведения плановых саперных работ выбраны на основании ранее собранной статистики, а также предварительной информации о том, где люди с большой долей вероятности могут соприкоснуться с взрывоопасными предметами», - рассказал BNS эксперт департамента по вопросам планирования и готовности саперной службы Кальвар Таммисте.
«На следующей неделе к проведению саперных работ мы также привлечем военнослужащих Сил обороны и военных моряков, а также ополченцев из Кайтселийта. Таким образом, с одной стороны обеспечим достаточный уровень безопасности наших работ для населения, с другой - отработаем сотрудничество спасателей, военных и ополченцев», - добавил он.
По словам Таммисте, найденные в ходе операции взрывоопасные объекты будут уничтожаться в специально отведенном для этого месте в Мынту, если они окажутся транспортабельными. «Если перевозить их будет опасно, то будем нейтрализовать их на месте. А если саперы обнаружат очень большой по величине боеприпас, то на помощь придут военные моряки, которые уничтожат его в море», - пояснил Таммисте, отметив, что для перевозки особо крупных боеприпасов у саперов есть специальная техника и прицепы.
На время проведения на Сааремаа саперных работ опасные районы будут обозначены ограничивающими лентами и охраняться оцеплением, местных жителей оповестят о предстоящем уничтожении боеприпасов.
«В этот раз на острове в распоряжении саперов достаточно большое количество различной техники, которая поможет при необходимости зарыть боеприпасы в землю перед тем, как их подорвать. Такой способ их уничтожения помогает избежать разлета осколков и сильно приглушает звук взрыва», - рассказал Таммисте.
По его словам, спасатели призывают островитян воспользоваться возможностью - пока саперы в течение целой недели будут работать на острове широким фронтом, можно их активно информировать о возможных опасных боеприпасах в разных районах Сааремаа. «Саперов на Сааремаа в течение недели будет много, и мы сможем отреагировать на любой вызов на острове в тот же день», - добавил он.
Таммисте рассказал, что 12 апреля Спасательный департамент проведет в основной школе Сальме информационный день по вопросам безопасности. Для участия в нем приглашают школьников, а также всех, кто хотел бы узнать, как правильно себя вести, если найден боеприпас или неизвестный предмет, его напоминающий.