Саперы со всей Эстонии собрались на Сааремаа: что стряслось на острове?

«Места для проведения плановых саперных работ выбраны на основании ранее собранной статистики, а также предварительной информации о том, где люди с большой долей вероятности могут соприкоснуться с взрывоопасными предметами», - рассказал BNS эксперт департамента по вопросам планирования и готовности саперной службы Кальвар Таммисте.

«На следующей неделе к проведению саперных работ мы также привлечем военнослужащих Сил обороны и военных моряков, а также ополченцев из Кайтселийта. Таким образом, с одной стороны обеспечим достаточный уровень безопасности наших работ для населения, с другой - отработаем сотрудничество спасателей, военных и ополченцев», - добавил он.

По словам Таммисте, найденные в ходе операции взрывоопасные объекты будут уничтожаться в специально отведенном для этого месте в Мынту, если они окажутся транспортабельными. «Если перевозить их будет опасно, то будем нейтрализовать их на месте. А если саперы обнаружат очень большой по величине боеприпас, то на помощь придут военные моряки, которые уничтожат его в море», - пояснил Таммисте, отметив, что для перевозки особо крупных боеприпасов у саперов есть специальная техника и прицепы.

На время проведения на Сааремаа саперных работ опасные районы будут обозначены ограничивающими лентами и охраняться оцеплением, местных жителей оповестят о предстоящем уничтожении боеприпасов.

«В этот раз на острове в распоряжении саперов достаточно большое количество различной техники, которая поможет при необходимости зарыть боеприпасы в землю перед тем, как их подорвать. Такой способ их уничтожения помогает избежать разлета осколков и сильно приглушает звук взрыва», - рассказал Таммисте.

По его словам, спасатели призывают островитян воспользоваться возможностью - пока саперы в течение целой недели будут работать на острове широким фронтом, можно их активно информировать о возможных опасных боеприпасах в разных районах Сааремаа. «Саперов на Сааремаа в течение недели будет много, и мы сможем отреагировать на любой вызов на острове в тот же день», - добавил он.