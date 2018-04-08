Преступники, угнавшие BMW вместе с владельцем, избежали тюрьмы

26 июня позапрошлого года во второй половине дня в пригороде Вильянди на заправке, носившей тогда название Premium 7, появился окровавленный мужчина, которого избили, а затем похитили вместе с автомобилем. Бедняге удалось выпрыгнуть из машины на ходу и добежать до заправки. Там он прятался в туалете до прибытия полицейских, пишет Sakala.

Одного из похитителей задержали через два дня после происшествия, оставшихся двух - через десять дней. Угнанный старенький BMW 530D нашли брошенным в волости Вильянди в день совершения преступления. Как предполагалось, причиной этого инцидента стал долг, выплату которого трое требовали от четвертого.

Согласно описанию, все началось 26 июня в 16.00, когда 23-летний Андреас Илмярв, 24-летний Сильвер Лейур и 21-летний Харри Кирсс стали избивать владельца автомобиля BMW, припаркованного на стоянке перед магазином Auto-Moto у озера Паала в Вильянди. Затем Илмярв сел за руль, жертву усадили на пассажирское место рядом с ним, Лейур расположился сзади, а Кирсс вылез из автомобиля.

Машина, в которой находились двое преступников, незаконно лишивших свободы человека, и их жертва, ехала по улице Леола в сторону границы города. В какой-то момент владельцу BMW удалось выпрыгнуть из автомобиля. Всех троих преступников задержали в течение последующих десяти дней, 48 часов они провели в полицейском участке.

Суд наказал Андреаса Илмярва, который ранее дважды был судим за избиение, к полутора годам условного тюремного заключения. Сильвер Лейур, который ранее также был судим за избиение, получил штраф в размере 2000 евро. Ранее не судимый Харри Кирсс должен был перед судом ответить и за то, что, работая охранником в ныне закрытом клубе Q Club, он напал на одного из посетителей, нанося удары по голове и разбив мобильный телефон и наручные часы своей жертвы. Кроме того, суд наказал его за неоднократное управление автомобилем без прав. За все это суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 евро.