Осиновский: как министр я не совершил ни одной серьезной ошибки

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский в интервью Postimees сказал, что за отказом от должности министра не стоит попытка получить политическую выгоду. Он признался, что в последние месяцы партия отгородилась ото всех и слишком мало разговаривала с людьми, а потому именно этим ему сейчас предстоит заняться.
- О такой рокировке тем или иным образом журналисты пишут уже несколько месяцев. До сих пор ваша партия отрицала наличие такого плана, но теперь руководитель партии покидает свою должность. Эту идею вам подсказали журналисты, или вы уже давно планировали это в партии?
- У меня эта идея была уже давно, но для того, чтобы из идеи созрел политический план нужно, что прошло какое-то время. Окончательное решение появилось за день до собрания совета партии – в ходе длительного и основательного его обсуждения в правлении и парламентской фракции партии.
- Если решение родилось за день до его обнародования, то, что стало последним толчком?
- Никаких роковых событий не было. В политике важно время. Если бы какие-то события пошли иначе, то это могло бы произойти и раньше. Теперь показалось, что настало правильное время это обсудить и принять решение.
- Это было правильное решение, сделать все на минувших выходных, поскольку на следующей неделе все внимание будет сконцентрировано на выборах председателя Партии реформ?
- Нет, это не было частью нашего расчета.
- А не поздновато ли делать такие шаги за 330 дней до выборов?
- Уже даже 329.
Нет, я считаю, что не поздно. В декабре, когда подводили итоги местных выборов и думали, каким образом двигаться дальше, мы составили календарный план, согласно которому к июню у нас должна быть определенная ясность как в плане команды, так и в плане идей. К этому времени шаг за шагом мы должны претворить в жизнь ряд идей: сначала сменить генерального секретаря, в работе имеются и иные политические процессы и идеи.
- Вы решили отказаться от должности министра потому, что бежите от совершенных на этом посту ошибок, или напротив, поскольку берете на себя ответственность за эти ошибки?
- Я не совершил ни одной серьезной ошибки на посту министра труда и здравоохранения. Конечно, за это время в здравоохранении мы добились не многого. За такой короткий срок все эти изменения не могут показать реально влияния. Нужно немного времени.
Но я понимаю, что поскольку речь идет о шаге, не типичном в политике – поскольку люди по определению согласны с тем, что для получения должности министра нужно очень много сделать и добровольно от нее не отказываются, - то людям это сложно объяснить.
Причина очень проста и понятна: в течение следующего года я должен сконцентрироваться на том, чтобы партия получила сильный результат на парламентских выборах, и я не смогу это сделать качественно, если в то же время мне нужно будет нести такой сложный и увесистый портфель.
- К вам прицепилась реформистская непогрешимость?
- В каком смысле?
- Вы же сказали, что не допустили ни одной ошибки на посту министра. Но в речи об отказе от портфеля вы попросили прощения.
- Да, я попросил в своей речи прощения – но не за то, что мы сделали. По поводу каких-то решений правительства можно задать вопрос: все ли было сделано до конца хорошо? Но это не касается сфер ответственности социал-демократов. Будучи партией власти, мы отвечаем и за то, что правительство делает в целом: например, за реформу подоходного налога.
В действительности я попросил прощения за то, что в последние месяцы партия несколько обособилась и заняла оборонительную позицию. Мы не достаточно объясняли людям какие-то вещи и вместе с ними обсуждали происходящее. Поэтому и возникло ощущение – люди считают, будто мы решили, что знаем лучше. Это не так. Но понятно, почему такое ощущение возникло. Из-за этого появилось своего рода препятствие, которое, конечно, нужно менять.
- Кому такая рокировка более выгодна: Социал-демократической партии или Евгению Осиновскому?
- Я не нахожусь в политике Эстонии для того, чтобы держаться за какие-то важные должности только потому, что они мне нравятся. Я никогда не уходил от ответственности и не выбирал простые рабочие обязанности, в том числе, как член правительства. Я занимался темами, которые скорее являются более сложными. Основной дилеммой и мотивацией этого решения является не личная позиция, все делается для того, чтобы Социал-демократическая партия Эстонии на будущих парламентских выборах показала как можно более лучший результат.
- Кто станет новым министром? Поговаривают о вице-канцлере Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе.
- Этот вопрос задавали и в субботу во время заседания совета.
Я сказал, что останусь на посту министра еще какое-то время, пока закончится обсуждение бюджетной стратегии. Исходя из этого, есть время, чтобы подыскать нового кандидата.
- Это правительство вообще сделает еще что-то серьезное за 11 месяцев, оставшихся до выборов?
- Конечно, сделает. Несколько законопроектов уже попали в парламент, некоторые еще только готовятся – конечно, есть темы, которыми мы занимаемся. Создается какое-то впечатление, что поскольку до выборов осталось так мало времени, то никто уже ничем не занимается – конечно, занимаемся!
Но ясно и то, что чем дальше, тем меньше остается тех тем, которые мы физически успеем обсудить. Поэтому каким-то делам придется подождать следующего состава парламента.
Решению об отставке предшествовали четыре часа споров
На прошедшем в субботу собрании совета Социал-демократической партии Эстонии председатель Евгений Осиновский сообщил, что в ближайшее время откажется от должности министра и до парламентский выборов, которые пройдут в будущем году, сконцентрируется на руководстве партией. И хотя открыто однопартийцы решения Осиновского не критиковали, это не означает, что партия единогласно была довольна решениями своего руководителя.
О том, что Осиновский может сделать такой шаг, журналисты писали еще в январе. Тогда члены партии наличие такого плана отрицали, но, по словам Осиновского, у него такая идея возникла уже давно. Но в начале года рокировки не сделали, поскольку неожиданное голосование по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) на какое-то время осложнило работу правительства.
После этого разгорелись серьезные споры вокруг поступлений от акцизов, начались празднования столетия республики, после чего был поднят персональный вопрос Осиновского. Именно поэтому в течение определенного времени у него не было ни одного хорошего момента, чтобы сообщить об отказе от поста министра.
Теперь он явно почувствовал, что время пришло, и уже на прошлой неделе обсудил этот вопрос с ближним кругом социал-демократов, то есть с министрами. Широкий круг соцдемов узнал о плане Осиновского в пятницу вечером, когда состоялось собрание членов правления и парламентской фракции партии. Там Осиновский раскрыл свой план и о нем спорили четыре часа.
Уже то, что решение Осиновского так долго обсуждали между собой, показывает, что у однопартийцев было много вопросов и идей по этому поводу. Но социал-демократам свойственно, что даже если внутри партии имеются какие-то противоречия, то открыто никто ни с кем не ссорится.
Это красочно показали выборы председателя партии в 2015 году, когда Осиновский баллотировался против Свена Миксера. В последний момент Миксер отказался от претензий на этот пост, что принесло Осиновскому победу. Все выглядело удивительно, но не более того. Хотя внутри партии боролись ожесточенно.
Так и сейчас внутри партии есть люди, которые в разговорах между собой признают, что не считают шаг Осиновского правильным. Считается, что этот шаг был сделан слишком поздно, что этот шаг слишком маленький, и, в конце концов, этот шаг был сделан не в том направлении.
В качестве одного из решений предложили, что во время намеченного на июнь большого собрании партии можно было бы организовать внутренние выборы, хоть нынешний план этого не предусматривает. Но это могло бы означать, что в действительности у Осиновского появился бы конкурент на пост председателя. В какой-то степени это могло бы быть полезно для партии, поскольку привлекло бы более высокое внимание, позволило бы выпустить пар и пойти на выборы с новой командой.
Но для Осиновского это слишком рискованно, поскольку по определенным темам на него явно нападают. Правда, пока извне партии. Субботний шаг Осиновского несколько снижает вероятность того, что против него в партии сформируется оппозиция, поскольку он, по крайней мере, предпринял какие-то шаги для повышения низкого рейтинга партии.
В ближайшие недели социал-демократам нужно решить, кто будет представлен на должность нового министра труда и здравоохранения. Неоднократно уже звучало имя вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе. Осиновский, который должен представить кандидата правлению партии, говорит, что пока никому этого места не предлагал.
В качестве еще одного варианта называлась и Хельмен Кютт, которая входит в состав парламентской фракции соцдемов. Она исполняла обязанности министра социальной защиты в первом правительстве Таави Рыйвас в 2014-2015 годах, а потому могла бы стать логичным выбором. Но если Кютт уйдет из Рийгикогу, вместо нее придет старейшина Ярваского уезда Ало Аасма, которого не хотят видеть депутатом парламента, поскольку во время местных выборов 2017 года он баллотировался в Пайде первым номером избирательного союза «Большой Ярвамаа», хотя у соцдемов был свой, партийный список.
В любом случае, человека нужно найти к концу обсуждений бюджетной стратегии, когда Осиновский пообещал подать прошение об отставке. Это означает, что времени осталось до конца апреля.