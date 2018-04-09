Осиновский: как министр я не совершил ни одной серьезной ошибки

Решению об отставке предшествовали четыре часа споров

На прошедшем в субботу собрании совета Социал-демократической партии Эстонии председатель Евгений Осиновский сообщил, что в ближайшее время откажется от должности министра и до парламентский выборов, которые пройдут в будущем году, сконцентрируется на руководстве партией. И хотя открыто однопартийцы решения Осиновского не критиковали, это не означает, что партия единогласно была довольна решениями своего руководителя.

О том, что Осиновский может сделать такой шаг, журналисты писали еще в январе. Тогда члены партии наличие такого плана отрицали, но, по словам Осиновского, у него такая идея возникла уже давно. Но в начале года рокировки не сделали, поскольку неожиданное голосование по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) на какое-то время осложнило работу правительства.

После этого разгорелись серьезные споры вокруг поступлений от акцизов, начались празднования столетия республики, после чего был поднят персональный вопрос Осиновского. Именно поэтому в течение определенного времени у него не было ни одного хорошего момента, чтобы сообщить об отказе от поста министра.

Теперь он явно почувствовал, что время пришло, и уже на прошлой неделе обсудил этот вопрос с ближним кругом социал-демократов, то есть с министрами. Широкий круг соцдемов узнал о плане Осиновского в пятницу вечером, когда состоялось собрание членов правления и парламентской фракции партии. Там Осиновский раскрыл свой план и о нем спорили четыре часа.

Уже то, что решение Осиновского так долго обсуждали между собой, показывает, что у однопартийцев было много вопросов и идей по этому поводу. Но социал-демократам свойственно, что даже если внутри партии имеются какие-то противоречия, то открыто никто ни с кем не ссорится.

Это красочно показали выборы председателя партии в 2015 году, когда Осиновский баллотировался против Свена Миксера. В последний момент Миксер отказался от претензий на этот пост, что принесло Осиновскому победу. Все выглядело удивительно, но не более того. Хотя внутри партии боролись ожесточенно.

Так и сейчас внутри партии есть люди, которые в разговорах между собой признают, что не считают шаг Осиновского правильным. Считается, что этот шаг был сделан слишком поздно, что этот шаг слишком маленький, и, в конце концов, этот шаг был сделан не в том направлении.

В качестве одного из решений предложили, что во время намеченного на июнь большого собрании партии можно было бы организовать внутренние выборы, хоть нынешний план этого не предусматривает. Но это могло бы означать, что в действительности у Осиновского появился бы конкурент на пост председателя. В какой-то степени это могло бы быть полезно для партии, поскольку привлекло бы более высокое внимание, позволило бы выпустить пар и пойти на выборы с новой командой.

Но для Осиновского это слишком рискованно, поскольку по определенным темам на него явно нападают. Правда, пока извне партии. Субботний шаг Осиновского несколько снижает вероятность того, что против него в партии сформируется оппозиция, поскольку он, по крайней мере, предпринял какие-то шаги для повышения низкого рейтинга партии.

В ближайшие недели социал-демократам нужно решить, кто будет представлен на должность нового министра труда и здравоохранения. Неоднократно уже звучало имя вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе. Осиновский, который должен представить кандидата правлению партии, говорит, что пока никому этого места не предлагал.

В качестве еще одного варианта называлась и Хельмен Кютт, которая входит в состав парламентской фракции соцдемов. Она исполняла обязанности министра социальной защиты в первом правительстве Таави Рыйвас в 2014-2015 годах, а потому могла бы стать логичным выбором. Но если Кютт уйдет из Рийгикогу, вместо нее придет старейшина Ярваского уезда Ало Аасма, которого не хотят видеть депутатом парламента, поскольку во время местных выборов 2017 года он баллотировался в Пайде первым номером избирательного союза «Большой Ярвамаа», хотя у соцдемов был свой, партийный список.

В любом случае, человека нужно найти к концу обсуждений бюджетной стратегии, когда Осиновский пообещал подать прошение об отставке. Это означает, что времени осталось до конца апреля.