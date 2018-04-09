Reuters раскрыл схему доставки в Сирию российских контрактников

На взлетной полосе людей уже ждал прилетевший из сирийской столицы Дамаска самолет Airbus A320. Прибывшие этим рейсом из Сирии 30 человек побежали к ожидавшему их на улице автобусу. Большинство из них, как и те, кто готовился сесть на борт, были в камуфляже, некоторые несли сумки с логотипом магазина беспошлинной торговли аэропорта Дамаска, говорится в статье.

По данным Reuters, мужчины в ростовском аэропорту были частными российскими военными контрактниками, «живым грузом», который, как показало расследование, скрытно доставляется в Сирию на гражданских самолетах для поддержки президента Башара Асада.

Airbus, в котором они полетели в Сирию, - один из десятков самолетов, ранее принадлежавших европейским и американским авиакомпаниям. Через сеть посредников и офшоров эти самолеты оказались у ближневосточных авиакомпаний, по мнению Вашингтона помогающих Сирии обходить санкции США. Как установило агентство, обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings, включенная в 2016 году США в санкционный список за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь в доставке оружия и снаряжения.

Самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где располагается российская военная авиабаза Хмеймим.

Схема поставок самолетов на Ближний Восток показывает брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников из иранского Корпуса стражей исламской революции и группировки «Хизбаллах» получать бойцов и технику, говорится в статье. Эта схема также дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, деятельность которых в России находится вне закона.

51 полет самолетов Cham Wings за год

По данным Reuters, начиная с 5 января 2017 года был совершен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320.

Отвечая на вопросы агентства о рейсах между Сирией и Ростовом, а также частных военных контрактниках, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться к Министерству обороны, которое не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы.

По официальным данным, с момента начала операции в Сирии в сентябре 2015 года там погибло 44 человека. В это число не входят 39 россиян, погибших в не связанной с боевыми действиями авиакатастрофе в Латакии 6 марта. Согласно оценке Reuters, только с января по август 2017 года в Сирии погибло не менее 40 частных контрактников.