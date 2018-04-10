YouTube обвинили в незаконном сборе данных о юных пользователя

Как указывается в жалобе, своими действиями YouTube нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children`s Online Privacy Protection Act, COPPA), отмечает Newsru.com. По данным юристов, YouTube активно собирает конфиденциальную информацию о подписчиках популярных каналов, хотя в случае с детьми компания обязана сначала получить согласие их родителей. В обращении утверждается, что за несколько лет видеохостинг нарушил права более чем 23 млн детей, пишет "Коммерсант" .

"Google получила значительную прибыль от сбора и использования персональных данных детей на YouTube. Эта незаконная практика продолжается уже много лет и затрагивает десятки миллионов детей из США", - говорится в жалобе.

В условиях использования YouTube отмечается, что сервис не предназначен для детей младше 13 лет. Однако просматривать ролики на YouTube может кто угодно, поскольку сервис не требует обязательной авторизации.

CNN отмечает, что ориентированные на детскую аудиторию YouTube-каналы получают доходы за счет рекламы, ориентированной на детей – формально Google не позволяет рекламодателям выбирать целевую аудиторию младше 18 лет, но этот запрет можно легко обойти за счет использования ключевых слов, связанных с детьми.

Представители Google уже отреагировали на жалобу, пообещав рассмотреть различные варианты исправления текущего положения дел. Также в компании напомнили о существовании отдельного детского сервиса YouTube Kids, который не собирает конфиденциальную информацию о пользователях.