вторник, 10 апреля 2018 г.
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Эксперт: квартиры, как машины - чем дальше, тем новее

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В марте в Таллинне было продано 825 квартир, что на 6,2 процента больше, чем в феврале, - приводит статистические данные Земельного департамента одно из крупных бюро недвижимости - 1Partner.

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, рынок квартир в Таллинне сегодня напоминает ситуацию с продажей автомобилей.

«Еще пять лет назад большинство автомобилей на наших улицах были привезенными из Германии подержанными машинами. Сейчас их заменили новые. Так и с недвижимостью: многие люди готовы переехать даже в менее престижное место, лишь бы квартира была в новом доме. К тому же есть две важные причины для покупки новой квартиры: как минимум двухлетняя гарантия и высокое качество строительства», - говорит Вахтер.

«Если вы храните деньги в банке, то не преумножаете их, а теряете из-за инфляции. А если вы чувствуете, что дорожает недвижимость, то при покупке в кредит ваш ежемесячный платеж банку будет меньше, чем плата за наем».

В марте в Таллинне заключено 1194 сделки купли-продажи недвижимости. Самая дорогая квартира продана за 550 000 евро, а самая дешевая – за 2000.

В прошедшем месяце продано 33 застроенных земельных участка, что на десять больше, чем в феврале. Самый дорогой дом стоил 620 000 евро, а самый дешевый, опять же, 2000.

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