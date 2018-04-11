Посол РФ: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия перехватит любые ракеты, выпущенные США по территории Сирии, и будет готова к ударам по точкам, откуда ракеты были выпущены, передает Newsru.com.
"Если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы", - заявил Засыпкин в интервью телеканалу "Аль-Манар". Дипломат уточнил, что озвучивает официальную позицию российского руководства по этому вопросу.
Посол также заявил, что существующие противоречия между Россией и Западом по ситуации в Сирии должны быть урегулированы, после чего Россия будет готова к переговорам.
В свою очередь командующий объединенными вооруженными силами Великобритании в 2013-2016 годах генерал Ричард Бэронс в интервью Би-би-си выразил надежду на то, что российский дипломат тщательно подбирал слова для своих высказываний.
Как отметил генерал, если россияне собираются только сбивать ракеты, они смогут это сделать, но с переменным успехом. Если же посол Засыпкин под атаками на "стартовые платформы" имел в виду попытки затопить корабли и подводные лодки, а также сбить самолеты в небе, то это война, подытожил Бэронс, слова которого приводит The Independent.
Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада. Во вторник Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции США о механизме расследования химатак в Сирии, однако Россия наложила вето на предложенный документ. Затем Совбез не поддержал подготовленный российской стороной проект резолюции по Сирии.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, унесшую, по данным источников, жизни не менее 60 человек. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники - Россия и Иран.
Возможную военную операцию в Сирии Трамп обсудил с властями Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Тереза Май согласилась с тем, международное сообщество должно ответить на атаку, если она будет подтверждена. В то же время она в телефонной беседе с Трампом заявила, что Великобритании нужно больше доказательств совершения властями Сирии предполагаемой химатаки. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.
Накануне стало известно, что США уже готовятся к возможной военной операции в Сирии. По данным турецких СМИ, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", подошел на расстояние в 100 км к сирийскому городу Тартус, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter. Также сообщалось, что атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) 11 апреля выйдет из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправится в Европу и на Ближний Восток.
Еще в марте начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные примут ответные меры, если будет нанесен удар по Дамаску. Как сообщил Герасимов, у военных имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.
США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные силы Сирии. В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска, рассказал генерал.
Напомним, 7 апреля 2017 года Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ответ на атаку химическими отравляющими веществами в городе Хан-Шейхун. По аэродрому выпустили 60 крылатых ракет "Томагавк". В результате удара было уничтожено несколько самолетов сирийских ВВС.
Тогда Россия, хотя предостерегала США от нанесения ракетных или авиационных ударов по территории Сирии, контролируемой правительством, и предупреждала, что может применить для защиты средства ПВО, в итоге не исполнила обещания.
Американский журналист CNN Мэтью Чанс заподозрил, что тем самым Россия в какой-то степени дала свое молчаливое согласие, поскольку позволила совершить эти воздушные удары и не вмешалась в ситуацию, имея для этого военный потенциал.
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия - С-400 и "Панцирь" гарантированно прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Еще одна группировка ПВО защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.
Со своей стороны бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев заявил, что при обстреле авиабазы Шайрат американцы составили маршрут полета своих ракет так, что они не попадали в зону действия российских средств ПВО.
Кроме того, источники сообщили, что на момент ракетного удара США по аэродрому Шайрат в Средиземном море не было российских военных кораблей, способных организовать слежение за осуществившими атаку американскими эсминцами. Тогда там отсутствовали и суда с ракетным вооружением, в дальнейшем Россия нарастила группировку в регионе.