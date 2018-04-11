Посол РФ: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии

"Если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы", - заявил Засыпкин в интервью телеканалу "Аль-Манар". Дипломат уточнил, что озвучивает официальную позицию российского руководства по этому вопросу.

Посол также заявил, что существующие противоречия между Россией и Западом по ситуации в Сирии должны быть урегулированы, после чего Россия будет готова к переговорам.

В свою очередь командующий объединенными вооруженными силами Великобритании в 2013-2016 годах генерал Ричард Бэронс в интервью Би-би-си выразил надежду на то, что российский дипломат тщательно подбирал слова для своих высказываний.

Как отметил генерал, если россияне собираются только сбивать ракеты, они смогут это сделать, но с переменным успехом. Если же посол Засыпкин под атаками на "стартовые платформы" имел в виду попытки затопить корабли и подводные лодки, а также сбить самолеты в небе, то это война, подытожил Бэронс, слова которого приводит The Independent.

Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада. Во вторник Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции США о механизме расследования химатак в Сирии, однако Россия наложила вето на предложенный документ. Затем Совбез не поддержал подготовленный российской стороной проект резолюции по Сирии.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, унесшую, по данным источников, жизни не менее 60 человек. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники - Россия и Иран.

Возможную военную операцию в Сирии Трамп обсудил с властями Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май согласилась с тем, международное сообщество должно ответить на атаку, если она будет подтверждена. В то же время она в телефонной беседе с Трампом заявила, что Великобритании нужно больше доказательств совершения властями Сирии предполагаемой химатаки. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.