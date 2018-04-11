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  • Фото и видео: в Таллинне военные моряки провели ночь в спасательных шлюпках

Фото и видео: в Таллинне военные моряки провели ночь в спасательных шлюпках

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Сегодня завершились двухдневные учения, в рамках которых военнослужащие Военно-морских сил учились покидать корабль и в ночное время справляться с находящимися на воде спасательными шлюпками.

«Эти учения – как выпускной экзамен базового курса Военно-морских сил, который проводится в контролируемых условиях. Учения помогают закрепить пройденное в течение курса и усиливают командный дух. Успешное прохождение упражнений даст учащимся преимущество в реальной аварийной ситуации и в том числе научит оказывать помощь соратникам», - сказал инструктор курса фельдфебель Танель Вырк.

Учения, проводившиеся в акватории Минной гавани в Пыхья-Таллинне, начались во вторник с симуляции аварийной ситуации. Курсанты должны были покинуть корабль. Когда они оказались в воде, им нужно было доплыть до спасательных шлюпок и попытаться установить контакт с возможными спасателями. В заключительной части упражнения на учения прибыл вертолет со спасательной командой Департамента полиции и погранохраны. Команда отработала спасение попавших в беду прямо со спасательных шлюпок.

Базовый курс Военно-морских сил должны пройти все военнослужащие, поступившие на военные корабли. В учениях участвовали около 35 действующих военнослужащих и срочников. Цель курса – приобрести опыт действий в кризисных ситуациях, например, в случае пожара или течи на корабле.

Базовый курс военно-морских сил проводятся в Минной гавани дважды в год.

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