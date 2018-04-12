Эксперт: недвижимость в Каламая будет только дорожать

Самой большой ценностью Каламая является местоположение района – на расстоянии пешей прогулки от центра. В то же время район напоминает утопающий в зелени пригород, застроенный небольшими домиками с просторными дворами.

Строительство новых зданий и реновация старых домов еще более повысили ценность района. Активное обновление старых домов поможет сохранить уникальную среду, которая является одним из достоинств Каламая.

Небольшие 2-3-этажные реновированные дома в Каламая весьма востребованы у покупателей: люди предпочитают жить в городе, но не в панельном, а в небольшом уютном доме. Милые квартиры в маленьких реновированных домах Каламая – по-прежнему горячий товар! Это выражается как в активности сделок, так и в ценах. За последние полгода в Каламая в среднем проводилось более сорока сделок, а больше всего, 64 купли-продажи, было совершено в декабре. Средняя цена квадратного метра площади за пять последних месяцев поднялась на 16% и составила в феврале 2438 евро.

В Каламая можно найти и требующие реновации квартиры, что по-своему ценно для тех, кто хочет оформить жилье по своему вкусу. Для обновления внешнего облика своих домов квартирные товарищества, кроме реновации с помощью займов, воспользовались еще одной возможностью: мансардный или цокольный этаж бесплатно предоставляется заинтересованной в площади фирме, которая взамен финансирует работы по реновации.

Помимо жителей, в районе хорошо себя чувствует и небольшой бизнес. Открываются своеобразные кафе, рестораны и симпатичные магазинчики, организовывается все больше интересных культурных мероприятий. Каламая хорошо известен как любимый район предприимчивых творческих людей.

Автовладельцам следует считаться с тем, что парковочных мест мало и улицы узкие. Управа части города постарается в будущем решить проблему парковки, а сейчас лучшее транспортное средство в Каламая – велосипед. Жители Каламая считают это решение вполне естественным – велосипедистов там действительно больше обычного.

Мало-помалу интерес покупателей распространяется и на другие части Пыхья-Таллинна. Пельгулинн по ценам и активности сделок уже понемногу догоняет Каламая. Покупатели все больше интересуются Копли и Карьямаа.