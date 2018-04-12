Совет специалиста: как продать квартиру дороже

Многолетний опыт показывает, что при одинаковом состоянии, метраже и цене, чистая, светлая, подготовленная к показу квартира почти сразу находит покупателя, который редко торгуется.

Итак, пять правил от бюро недвижимости LandLord.

1. Порядок

Уберите из квартиры всякий хлам, например, отслужившую свое мебель, не нужную ни вам, ни покупателям. Однако не стоит выбрасывать все подчистую, так как совсем пустые комнаты производят плохое впечатление. Уберите лишние мелкие вещи, спрячьте обувь, чтобы квартира не выглядела тесной или захламленной. Обстановка может быть и устаревшей, но ничто не извиняет наличие грязи - квартира не должна выглядеть запущенной.

Сделайте хорошую уборку, вымойте окна и сантехнику, чтобы квартира сияла чистотой. Создайте приятную атмосферу, поставьте в вазу свежие цветы, положите фрукты. Перед приходом покупателей загляните на лестничную площадку - не валяется ли там какой-нибудь мусор, не надо ли проветрить. Небольшие дефекты лучше устранить, если это не требует особых затрат. Главное, чтобы в квартире можно было нормально жить хотя бы первое время. Если на вас работает маклер, попросите его окинуть квартиру профессиональным взглядом, чтобы устранить последние недостатки.

2. Свет

Замените перегоревшие лампочки, откройте шторы и создайте максимум освещенности, это визуально расширит пространство. Тогда ваш маклер или профессиональный фотограф смогут сделать привлекательные фотографии, которые сразу вызовут у покупателей повышенный интерес. Хорошие снимки создают первое важное впечатление и действуют сильнее любых слов.

3. Запах

Избавьтесь от любых неприятных запахов, особенно неприятен запах затхлости или домашних животных. Кстати, перед приходом покупателя лучше отправить собаку на прогулку с кем-нибудь из домочадцев. Перед просмотром проветрите как следует все комнаты, в квартире должен быть свежий воздух. Но не перестарайтесь с искусственными освежителями. А вот тонкие ароматы молотого кофе, цитрусовых или выпечки понравятся всем, этот маклерский прием известен во всем мире.

4. Вид

Если из окон вашей квартиры открывается вид на парк, лес, воду, Старый город или просто открытое пространство, старайтесь показывать квартиру в светлое время, не закрывайте окна занавесками и позаботьтесь о свободном проходе к окнам. А если окна выходят на стену соседнего дома или неприглядное сооружение, то сумерки за окном и светлые шторы произведут гораздо лучшее впечатление.

5. Общение

Если вы продаете квартиру самостоятельно, то проявляйте в переговорах разумную гибкость, идите на небольшие уступки, торговаться – это нормально. Определив правильную цену, оставьте место для небольшого торга, так как для многих покупателей важен любой выигрыш в цене. Взамен вы можете попросить у покупателя отсрочку переезда или оплату услуг нотариуса. Очень важно не упустить первую волну интереса к вашей квартире, для этого цена должна быть изначально близка к реальной. В противном случае, ваше предложение для потенциальных покупателей скоро перестанет быть свежим и интересным, даже после корректировки цены.

Не пытайтесь скрыть серьезные дефекты вашей квартиры, например, большие трещины, стойкую плесень и тому подобное. В противном случае покупатель имеет право потребовать компенсации даже после оформления сделки. Позаботьтесь о том, чтобы покупатель мог получить представление о размере коммунальных платежей, приготовьте счета за последний год. Заранее выясните юридические аспекты, касающиеся продаваемой недвижимости.

Если квартира находится в совместной собственности, или хотя бы является основным местом жительства второго супруга, то необходимы подписи обоих супругов или нотариально заверенная доверенность в пользу одного из них. На то, чтобы уладить подобные вопросы, требуется немало времени, особенно если одна из сторон находится в отъезде, постоянно проживает в другой стране или ее местонахождение неизвестно.