Немецкая полиция застрелила напавшего на людей мужчину

Случай произошел в городе Фульда федеральной земли Гессен. Мужчина напал на нескольких человек около кондитерской.

Полиция Фульды получила вызов в 4.30 утра. Когда стражи правопорядка прибыли на место, мужчина стал забрасывать их камнями и напал на них с дубинкой. Полицейские открыли огонь, в результате чего мужчина скончался.