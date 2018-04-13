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Немецкая полиция застрелила напавшего на людей мужчину

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Кондитерская, где было совершено нападение.

ФОТО: Marius Auth/AP/Scanpix

Полиция Германии сообщила, что сегодня рано утром полицейские застрелили мужчину, буянившего в кондитерской, передает AP.

Случай произошел в городе Фульда федеральной земли Гессен. Мужчина напал на нескольких человек около кондитерской.

Полиция Фульды получила вызов в 4.30 утра. Когда стражи правопорядка прибыли на место, мужчина стал забрасывать их камнями и напал на них с дубинкой. Полицейские открыли огонь, в результате чего мужчина скончался.

Кондитерская во время инцидента была закрыта, злоумышленник напал на ее работников, при этом некоторые из них получили серьезные травмы. Мотивы нападавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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