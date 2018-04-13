Фото: пограничники не пустили в Эстонию около полусотни опасных машин из России

«У большегрузных автомобилей, которые уже из-за своей массы являются источником опасности на дороге, чаще всего обнаруживали повреждения корда шины. У некоторых частично или полностью рвались шины, а также вылетали колесные болты. Помимо повреждений шин, были также машины, у которых, по сути, не работали тормоза. Не говоря уже об автомобилях, которые проржавели или не были укомплектованы», - отметил руководитель юго-восточного погранпункта Андрус Реймаа.

Самой часто встречающейся проблемой легковушек тоже были шины, а кроме того, например, повреждения ветрового стекла, которые существенно ограничивали обзор водителю. «У одной машины, например, две двери были перевязаны между собой веревкой, чтобы при движении они не шатались или вообще не рухнули», - описал Реймаа.

Большинство машин, находившихся в плохом техническом состоянии, - это прибывшие из России большегрузные автомобили, неисправных легковушек встречалось меньше. «В России не действует требование техосмотра, которое действует в Эстонии. Там техосмотр проходят те, кто хочет получить отдельную страховку для своего автомобиля. В результате так и получается, что у прибывающих на погранпункт транспортных средств имеются опасные неисправности», - рассказал Реймаа.

С целью обеспечить дорожную безопасность в Эстонии и Европе, а также сохранить жизни людей, пограничники не допускают въезд в страну опасных транспортных средств или направляют находящиеся в эстонском авторегистре автомобили на внеочередной техосмотр.

«Визуальный осмотр не позволяет выявить все недочеты. Если машина чем-то привлекает внимание пограничника, ее отправляют в имеющийся на территории погранпункта ангар. Там происходит основательный осмотр автомобиля, все выявленные недочеты фиксируются и если есть угроза безопасности водителю и другим участникам дорожного движения, въезд в страну этого транспортного средства запрещается», - заверил глава погранпункта.