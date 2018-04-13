Переходившая дорогу женщина попала под колеса и скончалась на месте

По первоначальным данным, 33-летняя женщина начала переходить дорогу, чтобы успеть на автобус, и не заметила приближавшийся с левой стороны автомобиль Ford. Находившийся за рулем 22-летний мужчина не сумел предотвратить столкновение и женщина погибла на месте от полученного удара.

Полиция установила, что водитель был трезв и имел при себе водительские права. Дорога на месте ДТП была сухой, а видимость хорошая.