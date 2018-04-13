пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Переходившая дорогу женщина попала под колеса и скончалась на месте

Переходившая дорогу женщина попала под колеса и скончалась на месте

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Сегодня в 19:25 в Ляэне-Вирумаа в поселке Роодевялья произошла трагическая авария, в которой погибла 33-летняя женщина. 

По первоначальным данным, 33-летняя женщина начала переходить дорогу, чтобы успеть на автобус, и не заметила приближавшийся с левой стороны автомобиль Ford. Находившийся за рулем 22-летний мужчина не сумел предотвратить столкновение и женщина погибла на месте от полученного удара. 

Полиция установила, что водитель был трезв и имел при себе водительские права. Дорога на месте ДТП была сухой, а видимость хорошая.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Йоэль Алла выразил соболезнование семье погибшей. "При столкновении с автомобилем пешеход всегда уязвим, поэтому нужно быть предельно внимательным. Ни один участник дорожного движения не должен позволять себе допускать ошибки из-за того, что он торопиться, ведь это может стоить ему жизни", - добавил оперативный руководитель.

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