Переходившая дорогу женщина попала под колеса и скончалась на месте

Сегодня в 19:25 в Ляэне-Вирумаа в поселке Роодевялья произошла трагическая авария, в которой погибла 33-летняя женщина.
По первоначальным данным, 33-летняя женщина начала переходить дорогу, чтобы успеть на автобус, и не заметила приближавшийся с левой стороны автомобиль Ford. Находившийся за рулем 22-летний мужчина не сумел предотвратить столкновение и женщина погибла на месте от полученного удара.
Полиция установила, что водитель был трезв и имел при себе водительские права. Дорога на месте ДТП была сухой, а видимость хорошая.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Йоэль Алла выразил соболезнование семье погибшей. "При столкновении с автомобилем пешеход всегда уязвим, поэтому нужно быть предельно внимательным. Ни один участник дорожного движения не должен позволять себе допускать ошибки из-за того, что он торопиться, ведь это может стоить ему жизни", - добавил оперативный руководитель.