Галерея: умный дом в Виймси радует глаз и греет душу

Экономный в эксплуатации дом площадью 264,9 квадратных метров находится совсем рядом с морем и построен из современных и высококачественных материалов: оштукатуренных блоков Fibo, древесины и природного камня.

Дом отапливается с помощью воздушно-водяного теплового насоса. Температуру в каждой комнате можно регулировать отдельно. Дополнительное тепло дает водяной подогрев полов. Вентиляционная система работает также как рекуператор тепла.

Плюс к этому интерьер дома очень красив. За каждым углом вас ожидает что-то очень интересное и привлекательное для глаз.