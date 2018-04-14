суббота, 14 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: умный дом в Виймси радует глаз и греет душу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Решения умного дома позволят новым жителям этой современной виллы почувствовать себя в ней настоящими хозяевами, пишет портал Kodu.  

Экономный в эксплуатации дом площадью 264,9 квадратных метров находится совсем рядом с морем и построен из современных и высококачественных материалов: оштукатуренных блоков Fibo, древесины и природного камня. 

Дом отапливается с помощью воздушно-водяного теплового насоса. Температуру в каждой комнате можно регулировать отдельно. Дополнительное тепло дает водяной подогрев полов. Вентиляционная система работает также как рекуператор тепла. 

Плюс к этому интерьер дома очень красив. За каждым углом вас ожидает что-то очень интересное и привлекательное для глаз. 

Детали и подробности - ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ