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В аэропорту Хельсинки случился пожар

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Самолет Finnair в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Artur Widak/Sipa USA/Scanpix

По данным полиции, из здания аэропорта Хельсинки-Вантаа идет дым, блюстители порядка начали спасательную операцию. Тем не менее, речь не идет о серьезном пожаре, передает Postimees со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Сегодня полиция Финляндии сообщила, что из второго терминала аэропорта Хельсинки-Вантаа идет дым, а на место происшествия прибыли 16 спасательных бригад.

Полиция выяснила, что дым пошел из ресторана аэропорта, из плиты, предназначенной для приготовления бифштексов.

"Дым попал в вентиляцию", - объяснил представитель пожарной бригады Арто Латвала.

Авиасообщение из-за инцидента не прекращено.

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