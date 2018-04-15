В аэропорту Хельсинки случился пожар
15 апреля 2018 г., 16:33
По данным полиции, из здания аэропорта Хельсинки-Вантаа идет дым, блюстители порядка начали спасательную операцию. Тем не менее, речь не идет о серьезном пожаре, передает Postimees со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Сегодня полиция Финляндии сообщила, что из второго терминала аэропорта Хельсинки-Вантаа идет дым, а на место происшествия прибыли 16 спасательных бригад.
#IUPoliisi @HelsinkiAirport pelastuslaitos selvittää savunmuodostusta TOKE:ssa, tilapäistä haittaa liikenteelle T2 saapuvat.— Poliisi Itä-Uusimaa (@IUPoliisi) 15 апреля 2018 г.
Полиция выяснила, что дым пошел из ресторана аэропорта, из плиты, предназначенной для приготовления бифштексов.
"Дым попал в вентиляцию", - объяснил представитель пожарной бригады Арто Латвала.
Авиасообщение из-за инцидента не прекращено.