понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Авиация НАТО четыре раза на минувшей неделе сопровождала российские военные самолеты в небе над Балтикой

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Истребитель Eurofighter.

ФОТО: JON NAZCA/REUTERS

На минувшей неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.

Все четыре российских борта были транспортными самолетами, они следовали по заранее предоставленному летному плану, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами, но их транспондеры были выключены.

Военные самолеты следовали с основной части России в Калининградскую область и обратно.

Натовская миссия воздушного патрулирования в Прибалтике осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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