Авиация НАТО четыре раза на минувшей неделе сопровождала российские военные самолеты в небе над Балтикой
16 апреля 2018 г., 10:58
На минувшей неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.
Все четыре российских борта были транспортными самолетами, они следовали по заранее предоставленному летному плану, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами, но их транспондеры были выключены.
Военные самолеты следовали с основной части России в Калининградскую область и обратно.
Натовская миссия воздушного патрулирования в Прибалтике осуществляется с баз в Литве и Эстонии.