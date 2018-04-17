США и Британия обвинили РФ в крупномасштабной хакерской атаке

Предположительными целями кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом - маршрутизаторы (рутеры), коммутаторы и шлюзы безопасности, пишет DW.com . В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить "интеллектуальную собственность" и получить постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются подробные методы, к которым якобы прибегали российские хакеры для достижения своих целей.

По словам заместителя главы Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, США "с большой уверенностью" исходят из того, что за атаками стоить российская сторона. Обвинения в кибернападениях последовали на фоне и без того обострившихся отношений между Россией и западными странами.