среда, 18 апреля 2018 г.
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В коплиском кафе избили двух женщин

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В одном из кафе в Пыхья-Таллинне мужчина избил двух женщин, сообщает пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Инцидент произошел 17 марта в заведении на улице Копли: 39-летний мужчина избил двух женщин 61 и 62 лет.

Полиция задержала нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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