В коплиском кафе избили двух женщин

Rus.Postimees.ee112В коплиском кафе избили двух женщинВ коплиском кафе избили двух женщинRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 апреля 2018 г., 11:22Кулак. Иллюстративное фото.ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICSВ одном из кафе в Пыхья-Таллинне мужчина избил двух женщин, сообщает пресс-служба Пыхьяской префектуры.Инцидент произошел 17 марта в заведении на улице Копли: 39-летний мужчина избил двух женщин 61 и 62 лет.Полиция задержала нападавшего.Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.женщиныизбиениекафекопли