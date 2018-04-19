четверг, 19 апреля 2018 г.
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Рийгикогу не поддержал снижение акцизов на алкоголь

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ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Рийгикогу во время первого чтения отклонил инициированный Партией реформ законопроект, предусматривавший снижение акцизов на слабоалкогольные напитки до уровня февраля 2017 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что повышение акцизов на алкоголь в 2018 году привело к резкому росту приграничной торговли, что нанесло ущерб эстонским производителям и торговле, а также привело к снижению налоговых поступлений.

Во время первого чтения финансовая комиссия предложила отклонить данный законопроект. Мнение комиссии поддержали 43, а против выступили 27 депутатов.

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