Студия Postimees: центристы и реформисты – ключ на старт. Русская карта в рукаве? 12.00
23 апреля 2018 г., 6:59
Менее года до парламентских выборов. Партии, перетасовав колоду руководства, гонятся за рейтингами. Но появятся ли свежие идеи? Или русская карта по-прежнему останется основным политическим козырем?
В студии Postimees в 12.00 встретятся в прямом эфире центристы и реформисты: член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и депутат Рийгикогу от Партии реформ Игорь Грязин.
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.