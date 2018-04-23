понедельник, 23 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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  • Студия Postimees: центристы и реформисты – ключ на старт. Русская карта в рукаве?

Студия Postimees: центристы и реформисты – ключ на старт. Русская карта в рукаве? 12.00

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Менее года до парламентских выборов. Партии, перетасовав колоду руководства, гонятся за рейтингами. Но появятся ли свежие идеи? Или русская карта по-прежнему останется основным политическим козырем?

В студии Postimees в 12.00 встретятся в прямом эфире центристы и реформисты: член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и депутат Рийгикогу от Партии реформ Игорь Грязин.

  • Апрельский рейтинг партий показал, что реформисты обошли по популярности центристов и в Таллинне. В чем причина?
  • Почему соцдемы балансируют на краю пропасти, а IRL - уже в ней?
  • Появятся ли в погоне за рейтингами свежие идеи или опять всё сведется к русскому вопросу?
  • Кому выгодно поднимать этот вопрос? И почему русская карта политически столь прибыльна?
  • При каких условиях реформисты и центристы готовы сотрудничать друг с другом, а также с партией EKRE? 

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

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