пятница, 20 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Неожиданный финал: полиция извинилась перед водителем за 151 км/час

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Видеорегистратор. Иллюстративное фото

ФОТО: Alexey Malgavko/RIA Novosti

В марте в социальной сети Facebook возмущение пользователей вызвало видео, согласно которому видеорегистратор латвийского водителя показывал 93 км/час, в то время как полиция остановила его за скорость 151 км/час. Спустя некоторое время автоводитель обратился с жалобой в полицию.

Напомним, Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права и назначили ему денежный штраф, пишет Rus.Tvnet.

Случай был неоднозначен, поскольку, как позже отмечал начальник Управления безопасности движения Госполиции Латвии Нормунд Крапсис, видеорегистратор был изготовлен в США, и если перевести мили в час, то 93 мили получались как раз те самые 151 км/час.

Водитель мог оспорить штраф, что позже и сделал. В результате сегодня полиция принесла официальные извинения, указав, что при изучении всех представленных доказательств выяснилось, что в тот день радар этой полицейской машины без опознавательных знаков сломался и неправильно показывал скорость.

«В случае таких ситуаций решение принимается в пользу нарушителя, поэтому в данном случае было принято решение отменить штраф и прекратить административное производство. Приносим свои извинения за создавшуюся ситуацию и доставленные неудобства», - указали в Госполиции Латвии.

Там также отметили, что, к сожалению, нельзя исключать возможности, что какое-то устройство сломается. Конкретный радар был повторно проверен и верифицирован — он снова в строю. «Стоит отметить, что ошибка одного радара не является основанием, чтобы оспаривать качество работы других устройств Госполиции», - указали стражи порядка.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ