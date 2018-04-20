Неожиданный финал: полиция извинилась перед водителем за 151 км/час

Напомним, Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права и назначили ему денежный штраф, пишет Rus.Tvnet.

Случай был неоднозначен, поскольку, как позже отмечал начальник Управления безопасности движения Госполиции Латвии Нормунд Крапсис, видеорегистратор был изготовлен в США, и если перевести мили в час, то 93 мили получались как раз те самые 151 км/час.

Водитель мог оспорить штраф, что позже и сделал. В результате сегодня полиция принесла официальные извинения, указав, что при изучении всех представленных доказательств выяснилось, что в тот день радар этой полицейской машины без опознавательных знаков сломался и неправильно показывал скорость.

«В случае таких ситуаций решение принимается в пользу нарушителя, поэтому в данном случае было принято решение отменить штраф и прекратить административное производство. Приносим свои извинения за создавшуюся ситуацию и доставленные неудобства», - указали в Госполиции Латвии.