суббота, 21 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: только что отремонтированный хутор около моря ждет новых хозяев

Фото: только что отремонтированный хутор около моря ждет новых хозяев

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Такие красивые хутора редко поступают в продажу, пишет портал Kodu. Поэтому на расположенный на острове Сааремаа хутор стоит взглянуть. 

Построенный в 1919 году пятикомнатный, классический эстонский хутор типа жилой риги в деревне Кырквере полностью реновирован. Более того, реновированы все здания, находящиеся на участке и входящие в состав хуторского комплекса.  

ФОТО: KV.EE

Хутор находится в очень красивом месте, на участке площадью 0, 26 гектара, а до моря всего 650 метров. 

ФОТО: KV.EE

Типичный сааремааский хутор подходит и для круглогодичного проживания, и для ведения сельского хозяйства. Для воссоздания атмосферы времен строительства хутора был приглашен дизайнер интерьера. 

ФОТО: KV.EE

Кроме главного дома хуторское хозяйство состоит из бани, конюшни, амбара и каменного погреба. В саду - плодовые деревья и кустарники. Двор хорошо и со вкусом ухожен. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Больше информации ЗДЕСЬ!  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ