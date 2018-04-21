Фото: только что отремонтированный хутор около моря ждет новых хозяев

Построенный в 1919 году пятикомнатный, классический эстонский хутор типа жилой риги в деревне Кырквере полностью реновирован. Более того, реновированы все здания, находящиеся на участке и входящие в состав хуторского комплекса.

ФОТО: KV.EE

Хутор находится в очень красивом месте, на участке площадью 0, 26 гектара, а до моря всего 650 метров.

ФОТО: KV.EE

Типичный сааремааский хутор подходит и для круглогодичного проживания, и для ведения сельского хозяйства. Для воссоздания атмосферы времен строительства хутора был приглашен дизайнер интерьера.

ФОТО: KV.EE

Кроме главного дома хуторское хозяйство состоит из бани, конюшни, амбара и каменного погреба. В саду - плодовые деревья и кустарники. Двор хорошо и со вкусом ухожен.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE