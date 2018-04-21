Фото и видео: в Москве бушует шторм, погиб ребенок, более десятка пострадавших

По предварительным данным, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит. Еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. Кроме того, на МКАД получила повреждение машина, на которую упало дерево, передает Newsru.

В Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели. На внешней стороне Садового кольца полностью перекрыто движение из-за падения кровли на дорогу. Московские власти призывают горожан отказаться от использования машин и оставаться дома из-за штормового предупреждения.

На юго-западе Москвы ветер сорвал часть крыши с жилого дома на Проспекте Вернадского. Один из кусков металлической кровли упал на припаркованный автомобиль.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в больницы в результате урагана попали трое детей и четверо взрослых, один ребенок "в тяжелейшем состоянии". "Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", - добавил градоначальник.

В аэропортах тем временем растет число задержанных рейсов. В общей сложности за последний час число задержанных вылетов увеличилось на несколько десятков, некоторые рейсы отменены. При этом в авиадиспетчерских службах Москвы утверждают, что критических сбоев не отмечается, поскольку воздушные гавани подготовились к непогоде.

В московском метрополитене начали звучать предупреждения для пассажиров о непогоде по громкой связи. "Уважаемые пассажиры! При выходе из метро в связи с усилением ветра будьте внимательны и осторожны", - говорится в предупреждении.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что сильные порывы ветра нанесли ущерб северо-востоку Московской области. Порывами ветра, в частности, близ города Фряново повалены десятки деревьев, многие из которых упали прямо на проезжую часть. Водители объезжают валежник, уступая дорогу друг другу. Дождь шел сплошной стеной, так что водителям приходилось сбрасывать скорость или останавливаться на обочинах, чтобы переждать шквал.

В московском метеобюро сообщают, что в черте города скорость ветра достигала 19 метров в секунду, в Новой Москве местами - 22 метра в секунду. За несколько часов в городе местами выпало до 7 миллиметров осадков. В ближайшее время дождевой фронт покинет территорию Москвы, однако порывы шквалистого ветра сохранятся.

В Подмосковье погиб мужчина, а в Москве - девочка

Мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком, сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах региона.

Как передает "Интерфакс", постройку снесло ураганным ветром. В настоящее время на месте работает полиция, выясняется личность погибшего. Мужчине на вид около 35 лет.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана в Москве увеличилось до 12 человек, госпитализированную в крайне тяжелом состоянии девочку спасти не удалось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал Собянин в своем твиттере.