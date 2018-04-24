вторник, 24 апреля 2018 г.
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В Британии открылся самый страшный отель в мире

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ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive/Mary Evans

В британской столице открылся отель The Hollow, постояльцы которого на время проживания попадают в фильм ужасов. Об этом сообщает Lonely Planet.

Открывшаяся в Лондоне гостиница The Hollow Hotel, по словам хозяев, является первой в своем роде. Гостям предлагается погрузиться в атмосферу фильмов ужаса с соответствующими атрибутами — маньяками, лабиринтами, смертельными ловушками и другими хоррор-прелестями.

Их ждет настоящий квест по разгадыванию тайны, которую скрывают стены кошмарного отеля со своей сюжетной линией и реальными персонажами. Всех секретов пребывания в отеле хозяева не раскрывают, чтобы не испортить впечатление. Однако они уверяют, что в течение нескольких часов гостям будет брошен настоящий моральный вызов, пишет turizm.ru.

«Мы хотели сделать настоящее психологическое и ужасающее шоу, которое изменило бы привычное отношение к отелям», — заявил один из основателей отеля Джон Купер.

К слову, создателей The Hollow Hotel вдохновил когда-то существовавший в действительности убийственный отель, разработанный и управляемый первым американским серийным убийцей Генри Холмсом.

Остановиться в отеле можно только на полтора часа за 44,67 фунтов стерлингов. Забронировать необычное проживание можно на официальном сайте. Для бронирования доступны двух-, трех- или четырехместные номера, поэтому отправиться в «смертельное» приключение можно целой компанией.

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