В Британии открылся самый страшный отель в мире

Открывшаяся в Лондоне гостиница The Hollow Hotel, по словам хозяев, является первой в своем роде. Гостям предлагается погрузиться в атмосферу фильмов ужаса с соответствующими атрибутами — маньяками, лабиринтами, смертельными ловушками и другими хоррор-прелестями.

Их ждет настоящий квест по разгадыванию тайны, которую скрывают стены кошмарного отеля со своей сюжетной линией и реальными персонажами. Всех секретов пребывания в отеле хозяева не раскрывают, чтобы не испортить впечатление. Однако они уверяют, что в течение нескольких часов гостям будет брошен настоящий моральный вызов, пишет turizm.ru.

«Мы хотели сделать настоящее психологическое и ужасающее шоу, которое изменило бы привычное отношение к отелям», — заявил один из основателей отеля Джон Купер.

К слову, создателей The Hollow Hotel вдохновил когда-то существовавший в действительности убийственный отель, разработанный и управляемый первым американским серийным убийцей Генри Холмсом.