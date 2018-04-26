Столтенберг: НАТО готово к диалогу с Россией

Первый день пресс-тура начался с пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Учитывая напряженность в международной политике, он акцентировал внимание на произошедших событиях, которые являются основными факторами, влияющими на стабильность в мире. Столтенберг говорил о необходимости поддерживать сотрудничество между ЕС и НАТО, химатаке в Солсбери, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, режиме Асада в Сирии. Безусловно, не обошлось и без упоминания России.

«Аннексия Крыма, дестабилизация на западе Украины, вмешательство в демократические процессы, кибератаки и дезинформация – это все опасные действия со стороны России», - напомнил Столтенберг. Однако, несмотря на критику и высокий уровень напряженности на международном уровне, генсек НАТО призвал вести с Россией диалог. Именно по этой причине в дальнейшем будет проведена встреча Совета Россия-НАТО.

Столтенберг упомянул и проблему терроризма, отметив, что военные силы НАТО делают все возможное, чтобы сохранить стабильность в таких странах, как Иордания, Афганистан и Ирак. «Мы обучаем военных и помогаем строить военные академии с одной целью – для предотвращения террористических действий», - сказал генсек НАТО.

У журналистов также была возможность задать вопросы Столтенбергу. Один из журналистов поинтересовался, каким образом НАТО собирается обеспечить безопасность во время выборов в Афганистане. Столтенберг отметил, что выборы действительно должны проходить в спокойной обстановке и путем консультаций и обучения военных в Афганистане НАТО внесет свой вклад в формирование стабильности во время выборов.

Столтенберга также спросили, что он думает о решении Ким Чен Ына о предотвращении ядерных и ракетных испытаний. Генсек НАТО ответил, что всячески поддерживает это решение, однако, не считает необходимым отменять санкции против Северной Кореи.