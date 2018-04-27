Сообщения о стрельбе на свадьбе в Нарве не подтвердились: горожан напугали хлопушки
27 апреля 2018 г., 14:42
В редакцию Rus.Postimees позвонил житель Нарвы, который сообщил, что в центре Нарвы участник свадебного кортежа начал палить из огнестрельного оружия в воздух.
По словам очевидцев, когда кортеж проезжал по кольцевому перекрестку, один из водителей высунул руку в окно и начал стрелять. "Он точно выпустил целую обойму", - рассказал свидетель произошедшего.
Однако в полиции эту информацию не подтвердили.
"Сегодня в 13.40 поступило сообщение, что в Нарве человек стрелял в воздух из окна автомобиля. Полиция проверила информацию, но она не нашла подтверждения", - сказала пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.
Она уточнила, что празднующие свадьбу бросали из окна хлопушки, взрывы которых местные жители, очевидно, и приняли за стрельбу.