Сообщения о стрельбе на свадьбе в Нарве не подтвердились: горожан напугали хлопушки

По словам очевидцев, когда кортеж проезжал по кольцевому перекрестку, один из водителей высунул руку в окно и начал стрелять. "Он точно выпустил целую обойму", - рассказал свидетель произошедшего.

Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

"Сегодня в 13.40 поступило сообщение, что в Нарве человек стрелял в воздух из окна автомобиля. Полиция проверила информацию, но она не нашла подтверждения", - сказала пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.