Коррупция в ПАСЕ: не только Азербайджан

По итогам отчета депутаты ПАСЕ в четверг, 26 апреля, приняли резолюцию, в которой, среди прочего, говорится, что ассамблея обсудит вопрос санкций в отношении упоминаемых в расследовании парламентариев, пишет DW.com.

"Икорная дипломатия" Баку в ПАСЕ

Независимый следственный орган IBAC был учрежден в ПАСЕ в 2017 году после того, как неправительственная организация "Европейская инициатива стабильности" представила результаты расследования о лоббистской деятельности Азербайджана в ассамблее. В документе под названием "Икорная дипломатия" приводились доказательства того, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы.

Отчет IBAC, над которым члены комиссии работали с июня прошлого года, был опубликован 22 апреля. 200 страниц документа читаются как детектив - опрошенные членами IBAC депутаты ПАСЕ подтвердили, что азербайджанские власти пытались добиться лояльности докладчиков ассамблеи с помощью многочисленных подарков, - в том числе, черной икры, ковров, дорогого алкоголя и ювелирных изделий.

Коррупция под маской кавказского гостеприимства

Так, бывший генеральный секретарь ПАСЕ Педро Аграмунт, ранее ушедший в отставку после обвинений в коррупции, рассказал, что члены азербайджанской делегации неоднократно преподносили ему в подарок банки с черной икрой. Поскольку он, по его словам, не мог не принять этого подарка и не мог его выбросить, он угощал этим деликатесом всех сотрудников секретариата ПАСЕ. Еще несколько депутатов ассамблеи признались, что азербайджанская сторона присылала к дверям их гостиничных номеров проституток и подносы с шампанским, однако депутаты заверили, что они, безусловно, отказались и от того, и от другого.

На последних страницах отчета IBAC указаны имена нескольких десятков членов ПАСЕ - бывших и нынешних, - виновных, по мнению авторов расследования, в нарушении регламента ассамблеи и кодекса поведения депутата. Эти нарушения, говорится в документе, заключаются в коррупции при участии властей Азербайджана и лоббистской деятельности в интересах (прямых или косвенных) Баку. Среди имен, названных в докладе, - бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунт, бывший руководитель фракции либералов Хорди Шукла и экс-председатель политического комитета ассамблеи Ален Дестекс, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов и другие.

Черный день для ПАСЕ

Черный день для ассамблеи, кошмар - такими эпитетами характеризовали результаты отчета IBAC депутаты, которые приняли участие в дебатах, предшествовавших голосованию. "Наши избиратели чувствуют себя преданными, потому что некоторые из нас нарушили святой для этой организации принцип - защищать права человека. Ведь мы - как врачи, которые должны лечить своих пациентов, а некоторые вместо этого осложняли течение их болезни", - заявила автор резолюции, депутат от Бельгии Петра Де Суттер.

Несмотря на то, что в отчете речь идет о коррупции депутатов ассамблеи в процессе сотрудничества с властями Азербайджана, подобная практика, отмечают в ПАСЕ, "вероятно, существует в отношениях с правительствами и парламентскими делегациями других государств". Случаи коррупции в ПАСЕ "не ограничиваются лишь Азербайджаном - к грязному лоббизму прибегают и представители других стран", - подчеркнула депутат от Нидерландов Тинеке Стрик.

Виновные в коррупции будут наказаны

В принятой ассамблеей резолюции говорится, что ПАСЕ пересмотрит нормы своего регламента и кодекс поведения депутатов, а также ужесточит критерии назначения председателей комитетов, мониторинговых миссий и докладчиков ПАСЕ. Эти шаги, отмечается в документе, должны повысить резистентность организации к проявлениям коррупции.

"Хотя орган расследования не представил доказательств существования скоординированной сети коррупции внутри ассамблеи, деятельность некоторых ее нынешних и бывших членов четко свидетельствует об их участии в коррупционной практике, выходящей далеко за рамки ПАСЕ. Поскольку она стала возможной лишь в результате прямого привлечения, активной поддержки или по меньшей мере преступного равнодушия правительств стран-членов Совета Европы", - говорится в тексте резолюции.