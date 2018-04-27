Правительство одобрило создание Карьерного центра

На вчерашнем заседании правительство в целом одобрило два решения, касающиеся реформирования услуг сферы трудовой занятости. При Эстонской кассе страхования от безработицы будет создан Карьерный центр, который объединит в себе услуги из сферы карьеры, оказываемые центрами Rajaleidja («Первопроходец») фонда Innove, с системой карьерного консультирования Кассы страхования от безработицы.
Предложения касательно упорядочения услуг из сферы карьеры будут поступать из программы действий государственной реформы. «Государство постоянно развивается, а значит нуждается в модернизации системы услуг карьерного консультирования. Необходимо целесообразно использовать имеющиеся средства и сокращать дублирование услуг, поскольку целевые группы центров Rajaleidja и Кассы страхования от безработицы частично пересекаются, особенно это касается молодежи», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
В результате изменений с 1 января 2019 года Касса страхования от безработицы станет оказывать услуги карьерного консультирования и предоставлять информацию о карьере всем желающим, включая школьников. Для этого при Кассе страхования от безработицы будет создан Карьерный центр. Карьерное обучение и меры, направленные на карьерное обучение, будут находиться в ведении министра здоровья и труда. Планируется совместная работа по развитию и мониторингу в целях усиления потенциала учебных заведений и разработки целостного подхода к карьерным услугам. Кроме того, на вчерашнем заседании правительство решило расширить возможности для повышения квалификации в профессиональных училищах.
«Мы многие годы работали над развитием профтехучилищ, и решение правительства говорит о нашей вере в профессиональное образование. Повышение квалификации в профтехучилищах проводится на очень высоком уровне, и нами было принято совместное решение, что при заказе тренингов как для соискателей работы, так и для тех, кто проходит переобучение, Касса страхования от безработицы могла бы чаще обращаться в эти учреждения», – сказала министр образования и науки Майлис Репс.
Для освоения новых навыков при поддержке программы «Работай и учись» работающие люди смогут принимать участие в бесплатных курсах повышения квалификации или получать пособие на участие в уровневом обучении (подробнее смотрите здесь и здесь). Курсы повышения квалификации – это обучение, предусмотренное для переобучения или усовершенствования навыков. На данный момент в Эстонии насчитывается около 900 юридических лиц, предлагающих услуги повышения квалификации, крупнейший из них – Тартуский Университет, в котором обучаются свыше 45000 учащихся, а также небольшие частные заведения, в которых учится не более 10 человек.