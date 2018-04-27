Правительство одобрило создание Карьерного центра

Предложения касательно упорядочения услуг из сферы карьеры будут поступать из программы действий государственной реформы. «Государство постоянно развивается, а значит нуждается в модернизации системы услуг карьерного консультирования. Необходимо целесообразно использовать имеющиеся средства и сокращать дублирование услуг, поскольку целевые группы центров Rajaleidja и Кассы страхования от безработицы частично пересекаются, особенно это касается молодежи», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

В результате изменений с 1 января 2019 года Касса страхования от безработицы станет оказывать услуги карьерного консультирования и предоставлять информацию о карьере всем желающим, включая школьников. Для этого при Кассе страхования от безработицы будет создан Карьерный центр. Карьерное обучение и меры, направленные на карьерное обучение, будут находиться в ведении министра здоровья и труда. Планируется совместная работа по развитию и мониторингу в целях усиления потенциала учебных заведений и разработки целостного подхода к карьерным услугам. Кроме того, на вчерашнем заседании правительство решило расширить возможности для повышения квалификации в профессиональных училищах.

«Мы многие годы работали над развитием профтехучилищ, и решение правительства говорит о нашей вере в профессиональное образование. Повышение квалификации в профтехучилищах проводится на очень высоком уровне, и нами было принято совместное решение, что при заказе тренингов как для соискателей работы, так и для тех, кто проходит переобучение, Касса страхования от безработицы могла бы чаще обращаться в эти учреждения», – сказала министр образования и науки Майлис Репс.