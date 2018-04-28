Во время погони за нетрезвым водителем произошло ДТП: полицейским потребовалась помощь медиков

Нарвские полицейские в ходе обычной патрульной работы заметили в четыре часа утра на улице Пушкина автомобиль Mercedes Benz, который двигался, превышая допустимую скорость. По предварительным данным, скорость автомобиля была более 90 км/ч в зоне с максимально разрешенной скоростью 50 км/ч. Полицейские дали водителю автомобиля сигнал к остановке, но водитель проигнорировал распоряжение полицейских и пытался скрыться. С улицы Пушкина автомобиль свернул в двор одного из домов на Таллиннском шоссе. По предварительной информации, Mercedes резко затормозил, в результате чего автомобилю полиции не удалось избежать столкновения. Полицейский автомобиль Škoda наехал на Mercedes, после чего полицейские задержали водителя Mercedes.

За рулем Mercedes был 34-летний мужчина с признаками употребления алкоголя, его доставили в Нарвское отделение полиции. Пассажиров в Mercedes не было. У водителя есть действующее право на управление автомобиля соответствующей категории. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза, для выяснения всех обстоятельств происшествия начато производство.

Полицейским, мужчине 25 лет и женщине 42 лет, которые получили при столкновении легкие повреждения, была оказана медицинская помощь.

"К счастью, ранним утром улицы Нарвы достаточно пусты и по вине нетрезвого водителя сейчас не пострадали посторонние люди. Этот водитель передвигался в центре Нарвы, где в дневное время много транспортных средств и людей, и тогда последствия могли быть намного серьезнее. Вождение в состоянии опьянении неприемлемо и я благодарю коллег, которые быстро отстранили такого водителя от управления автомобилем", – сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Индрек Пюви, который желает коллегам быстрого выздоровления.