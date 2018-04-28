В ход пошли кулаки: столкновение двух BMW закончилось жестокой разборкой

По словам ляэнеского окружного прокурора Юлле Тамм, у сидевшей за рулем пьяной 23-летней Тайри возникла перебранка с хозяйкой другого автомобиля. Неожиданно виновница ДТП напала на вторую женщину-водителя, таскала ее за волосы и била кулаком в лицо. В драку вмешался мужчина, который также получил удар в лицо от Тайри.

Прибывшая на место полиция зафиксировала, что виновница ДТП находилась в нетрезвом состоянии - минимум 0,82 мг/л в выдыхаемом воздухе

В рамках того же судебного дела рассматривали и другой эпизод. Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 11 ноября в 20 часов в пярнуской квартире в ходе пьянки произошла перебранка. Конфликт не ограничился словами, поскольку Тайри схватила стеклянную бутылку и ударила мужчину по лицу. В результате у потерпевшего был сломан нос, а также возникли синяк и отек под левым глазом.

Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал Тайри виновной в нанесении телесных повреждений, в нарушении общественного порядка и вождении автомобиля в нетрезвом виде. Она была приговорена к 11 месяцам тюремного заключения.

Молодой женщине не придется отбывать наказание за решеткой, если в течение испытательного срока в полтора года она не совершит новое преступление и будет выполнять все требования надзора.