понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Смотрите, сколько получают самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента, передает Rus.Err.

Основная зарплата командующего Силами обороны Рихо Терраса составила 5900 евро, главы шоссейного департамента Прийта Саука и налогово-таможенного ведомства Валдура Лайда – по 5800 евро в месяц.

За ними в рейтинге зарплат следуют: председатель Госсуда Прийт Пикамяэ (5690 евро), председатель коллегии по административным делам Госсуда Иво Пилвинг (5562 евро), председатель коллегии по уголовным делам Госсуда Саале Лаос (5562 евро) и председатель коллегии по гражданским делам Госсуда Виллу Кыве (5562 евро).

Премьер-министр занимает в рейтинге зарплат 14-ю позицию с 5356 евро.

С таблицей 50 самых высокооплачиваемых чиновников в Эстонии можно ознакомиться здесь.

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