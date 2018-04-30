Смотрите, сколько получают самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии

Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента, передает Rus.Err.
Основная зарплата командующего Силами обороны Рихо Терраса составила 5900 евро, главы шоссейного департамента Прийта Саука и налогово-таможенного ведомства Валдура Лайда – по 5800 евро в месяц.
За ними в рейтинге зарплат следуют: председатель Госсуда Прийт Пикамяэ (5690 евро), председатель коллегии по административным делам Госсуда Иво Пилвинг (5562 евро), председатель коллегии по уголовным делам Госсуда Саале Лаос (5562 евро) и председатель коллегии по гражданским делам Госсуда Виллу Кыве (5562 евро).
Премьер-министр занимает в рейтинге зарплат 14-ю позицию с 5356 евро.
С таблицей 50 самых высокооплачиваемых чиновников в Эстонии можно ознакомиться здесь.