Смотрите, сколько получают самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии

Основная зарплата командующего Силами обороны Рихо Терраса составила 5900 евро, главы шоссейного департамента Прийта Саука и налогово-таможенного ведомства Валдура Лайда – по 5800 евро в месяц.

За ними в рейтинге зарплат следуют: председатель Госсуда Прийт Пикамяэ (5690 евро), председатель коллегии по административным делам Госсуда Иво Пилвинг (5562 евро), председатель коллегии по уголовным делам Госсуда Саале Лаос (5562 евро) и председатель коллегии по гражданским делам Госсуда Виллу Кыве (5562 евро).

Премьер-министр занимает в рейтинге зарплат 14-ю позицию с 5356 евро.