Южная Корея попросила ООН проверить закрытие ядерного полигона в КНДР

Речь идет об обещании северокорейского лидера Ким Чен Ына закрыть крупнейший испытательный полигон ядерного оружия Пунгери. Соответствующая договоренность была достигнута в конце апреля на межкорейском саммите.

Просьба Мун Чже Ина прозвучала во время 30-минутного телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Республики Корея. Глава государства попросил, чтобы международная организация проследила за выполнением достигнутой на межкорейском саммите договоренности с Ким Чен Ыном о том, чтобы сделать демилитаризованную зону на границе двух стран по-настоящему мирной.

Как сообщило ранее японское агентство Kyodo, власти КНДР планируют окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

О демонтаже полигона Пхеньян и Сеул договорились 27 апреля на межкорейском саммите. Закрыть полигон Северная Корея обязалась до конца мая. Процесс демонтажа будет публичным. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за закрытием полигона.