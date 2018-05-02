Модные, доступные, энергоэффективные

Недалеко от Таллинна, в сосновом лесу, рядом с озером Юлемисте, между Тартуским и Вильяндиским шоссе, завершается строительство более 50 каменных домов с экологически чистыми решениями. Все эти стильные дома для одной семьи спроектированы архитектором Мариной Орловски.
«Заказчик хотел получить проект современного одноэтажного энергосберегающего дома с двускатной крышей, - комментирует архитектор. - Так как детальная планировка предусматривала архетипическую форму двускатной крыши, мы поддержали наличие в проекте архетипических деталей». Задачей архитектора было создать компактный, логичный, чистый, но при этом просторный объем, проект которого можно было при незначительных изменениях воплотить в жизнь.
Больших коридоров в квартирах не будет. Гостиные и кухни объединены в приятную зону для общего времяпровождения. Однако в спальнях предусмотрены небольшие раздвижные двери, которые обеспечивают наилучшее отделение интимной зоны от общей площади. Кроме того, каждый покупатель сможет решить, хочет ли он жилье с двускатной крышей или с гаражом.
Эти современные дома привлекли внимание многих потенциальных покупателей сразу после обнародования проекта на сайте uuesalukodu.ee.
«Когда мы случайно нашли эту страницу в интернете и увидели фотографии домов - мы были впечатлены как архитектурой, так и выбором материала, например, пористыми бетонными стенами, земляным отоплением, черепичной крышей, деревянным забором и стильной отделкой, - говорит Станислав Калов, ставший одним из первых клиентов нового проекта. - Мы забронировали наш дом еще до начала строительства на основании фотографий, чертежей и технического описания. Сотрудничество с разработчиком было замечательным, и мы хорошо справились со всеми текущими проблемами».
Расходы на содержание дома равнозначны стоимости обслуживания двухкомнатной квартиры
По словам Янара Муттика, члена правления Uuesalu Arendus OÜ, целью развития нового проекта является создание высококачественного жилья оптимальных размеров и энергосберегающего класса B.
«Дома этого проекта будут строиться из натуральных материалов. Высокое качество материала помогает создать здоровый микроклимат, хорошую звукоизоляцию, и жилье будет прочным и долговечным», - рассказывает архитектор.
Для разработчика также важно как можно быстрее построить новые дома. Поэтому для возведения внешних стен используется самый легкий в обработке и экологичный материал - каменный блок Aerob Eco Therm Plus 500. «Из этих блоков можно построить однослойную наружную стену с теплоизоляцией, которая имеет очень хорошие тепловые характеристики. Таким образом, мы планировали свести к минимуму расходы на техническое обслуживание здания», - объясняет Марина Орловски.
Янар Муттик добавляет, что расходы на техническое обслуживание жилых помещений с соответствующей планировкой и площадью 129-173 м² и высотой потолка до трех метров равнозначны стоимости обслуживания двухкомнатной квартиры.
Энергоэффективность прежде всего
«Сегодня здание, относящееся к классу энергосбережения B, считается зданием с низким уровнем энергопотребления, - объясняет исполнительный директор Energiapartner ОÜ Микк Саар и добавляет, что подавляющее большинство нового жилья имеет класс энергосбережения В. Зданий класса A мало, так как их энергопотребление практически равно нулю, и энергию для этих домов должны производить с помощью солнечных батарей или коллекторов. Но с 2021 года почти нулевое использование энергии станет обязательным для всех новых, а также капитально отремонтированных зданий.
Энергоэффективность жилых зданий в энергетическом классе B не должна превышать 120 кВтч / м2 в год. Для домохозяйств с практически нулевым энергопотреблением коэффициент энергоэффективности должен быть менее 50 кВтч / м2 в год. Однако этот уровень не может быть достигнут за счет уменьшения потерь тепла и использования более эффективных технических систем: пришло время начать производство энергии самостоятельно. Сегодня самый простой способ для этого - использование солнечных батарей.
«Дома Uuesalu Kodu имеют класс энергосбережения B, то есть это энергоэффективные здания, которые сами энергию не производят. В домах установлены очень хорошие и сохраняющие тепло окна и вентиляционная система с рекуперацией тепла, а небольшие расходы на отопление помогает поддерживать земляной тепловой насос. В целом, площади крыши дома достаточно для установки на ней солнечных батарей, с помощью которых можно добиться почти нулевого или даже уровня нетто- или плюсового энергопотребления», - говорит Микк Саар.
Чувство прекрасного дома
Архитектором Орловски также создан общий облик микрорайона. «У меня была возможность разместить все дома на макете», - говорит она. Поскольку детальная планировка не подразумевала строго обязательного расположения строений, я сделала это по своему усмотрению. Для меня было очень важно создать общий облик жилого комплекса».
Семья Каловых высоко оценила местоположение своего нового дома и окружающую природу: «Ууэсалу находится в пределах таллиннской окружной дороги, то есть совсем близко к городу и в то же время в тихом месте с красивой природой. Наша деревня очень уютная, а соседи дружелюбны, здесь много детей. Как принято в хорошем сообществе, все жители при встрече здороваются, и нам это очень нравится. В общем, здесь безопасно и очень приятно жить».