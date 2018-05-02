Модные, доступные, энергоэффективные

«Заказчик хотел получить проект современного одноэтажного энергосберегающего дома с двускатной крышей, - комментирует архитектор. - Так как детальная планировка предусматривала архетипическую форму двускатной крыши, мы поддержали наличие в проекте архетипических деталей». Задачей архитектора было создать компактный, логичный, чистый, но при этом просторный объем, проект которого можно было при незначительных изменениях воплотить в жизнь.

Больших коридоров в квартирах не будет. Гостиные и кухни объединены в приятную зону для общего времяпровождения. Однако в спальнях предусмотрены небольшие раздвижные двери, которые обеспечивают наилучшее отделение интимной зоны от общей площади. Кроме того, каждый покупатель сможет решить, хочет ли он жилье с двускатной крышей или с гаражом.

Эти современные дома привлекли внимание многих потенциальных покупателей сразу после обнародования проекта на сайте uuesalukodu.ee.

«Когда мы случайно нашли эту страницу в интернете и увидели фотографии домов - мы были впечатлены как архитектурой, так и выбором материала, например, пористыми бетонными стенами, земляным отоплением, черепичной крышей, деревянным забором и стильной отделкой, - говорит Станислав Калов, ставший одним из первых клиентов нового проекта. - Мы забронировали наш дом еще до начала строительства на основании фотографий, чертежей и технического описания. Сотрудничество с разработчиком было замечательным, и мы хорошо справились со всеми текущими проблемами».

Расходы на содержание дома равнозначны стоимости обслуживания двухкомнатной квартиры

По словам Янара Муттика, члена правления Uuesalu Arendus OÜ, целью развития нового проекта является создание высококачественного жилья оптимальных размеров и энергосберегающего класса B.

«Дома этого проекта будут строиться из натуральных материалов. Высокое качество материала помогает создать здоровый микроклимат, хорошую звукоизоляцию, и жилье будет прочным и долговечным», - рассказывает архитектор.

Для разработчика также важно как можно быстрее построить новые дома. Поэтому для возведения внешних стен используется самый легкий в обработке и экологичный материал - каменный блок Aerob Eco Therm Plus 500. «Из этих блоков можно построить однослойную наружную стену с теплоизоляцией, которая имеет очень хорошие тепловые характеристики. Таким образом, мы планировали свести к минимуму расходы на техническое обслуживание здания», - объясняет Марина Орловски.

Янар Муттик добавляет, что расходы на техническое обслуживание жилых помещений с соответствующей планировкой и площадью 129-173 м² и высотой потолка до трех метров равнозначны стоимости обслуживания двухкомнатной квартиры.

Энергоэффективность прежде всего