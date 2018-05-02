Samsung Galaxy A6 и A6 Plus с флагманскими функциями представлены официально

Внешне Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus вобрали в себя отличительные черты линеек Galaxy J, Galaxy A и даже Galaxy S. У них большие Super AMOLED-экраны (5,6" и 6" соответственно) с соотношением сторон 18,5:9. Расположение камеры и сканера отпечатков пальцев в новинках такое же, как во флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, пишет 4pda.ru.