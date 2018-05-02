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Samsung Galaxy A6 и A6 Plus с флагманскими функциями представлены официально

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

После большого числа утечек компания Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus. Об аппаратах заранее все было известно, поэтому самой важной информацией стала их стоимость и время начала продаж.

Samsung Galaxy A6 PlusSamsung Galaxy A6 Plus

Внешне Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus вобрали в себя отличительные черты линеек Galaxy J, Galaxy A и даже Galaxy S. У них большие Super AMOLED-экраны (5,6" и 6" соответственно) с соотношением сторон 18,5:9. Расположение камеры и сканера отпечатков пальцев в новинках такое же, как во флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, пишет 4pda.ru.

Samsung Galaxy A6

Особое внимание производитель уделил фотовозможностям смартфонов. Обычный Galaxy A6 получил 16-мегапиксельную камеру со светосилой f/1,7 для съемки даже в условиях недостаточного освещения. В Galaxy A6 Plus установлена двойная камера со вспомогательным 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/1,9 для портретных фотографий с размытым фоном.

Samsung Galaxy A6

Технические характеристики Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus:

 Galaxy A6Galaxy A6 Plus
ДисплейSuper AMOLED, 5,6", 1480х720Super AMOLED, 6", 2220х1080
ПроцессорExynos 7870, 8 ядерSnapdragon 450, 8 ядер
Оперативная память3/4 ГБ3/4 ГБ
Накопитель32/64 ГБ32/64 ГБ
Поддержка карт памятиmicroSDmicroSD
Основная камера16 Мп, f/1,716 Мп, f/1,7 + 5 Мп, f/1,9
Фронтальная камера16 Мп, f/1,924 Мп, f/1,9
NFCЕсть, Samsung PayЕсть, Samsung Pay
Сеть4G LTE Cat. 64G LTE Cat. 6
Акумулятор3 000 мАч3 500 мАч
АудиоDolby AtmosDolby Atmos
РазъемmicroUSB 2.0microUSB 2.0
ОСAndroid 8.0 OreoAndroid 8.0 Oreo
Габариты149,9 x 70,8 x 7,7 мм160,2 x 75,7 x 7,9 мм

Samsung Galaxy A6Samsung Galaxy A6

В продажу смартфоны поступят в этом месяце по предварительной цене €360 и €400 соответственно.

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