Samsung Galaxy A6 и A6 Plus с флагманскими функциями представлены официально

После большого числа утечек компания Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus. Об аппаратах заранее все было известно, поэтому самой важной информацией стала их стоимость и время начала продаж.
Внешне Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus вобрали в себя отличительные черты линеек Galaxy J, Galaxy A и даже Galaxy S. У них большие Super AMOLED-экраны (5,6" и 6" соответственно) с соотношением сторон 18,5:9. Расположение камеры и сканера отпечатков пальцев в новинках такое же, как во флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, пишет 4pda.ru.
Особое внимание производитель уделил фотовозможностям смартфонов. Обычный Galaxy A6 получил 16-мегапиксельную камеру со светосилой f/1,7 для съемки даже в условиях недостаточного освещения. В Galaxy A6 Plus установлена двойная камера со вспомогательным 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/1,9 для портретных фотографий с размытым фоном.
Технические характеристики Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus:
|Galaxy A6
|Galaxy A6 Plus
|Дисплей
|Super AMOLED, 5,6", 1480х720
|Super AMOLED, 6", 2220х1080
|Процессор
|Exynos 7870, 8 ядер
|Snapdragon 450, 8 ядер
|Оперативная память
|3/4 ГБ
|3/4 ГБ
|Накопитель
|32/64 ГБ
|32/64 ГБ
|Поддержка карт памяти
|microSD
|microSD
|Основная камера
|16 Мп, f/1,7
|16 Мп, f/1,7 + 5 Мп, f/1,9
|Фронтальная камера
|16 Мп, f/1,9
|24 Мп, f/1,9
|NFC
|Есть, Samsung Pay
|Есть, Samsung Pay
|Сеть
|4G LTE Cat. 6
|4G LTE Cat. 6
|Акумулятор
|3 000 мАч
|3 500 мАч
|Аудио
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Разъем
|microUSB 2.0
|microUSB 2.0
|ОС
|Android 8.0 Oreo
|Android 8.0 Oreo
|Габариты
|149,9 x 70,8 x 7,7 мм
|160,2 x 75,7 x 7,9 мм
В продажу смартфоны поступят в этом месяце по предварительной цене €360 и €400 соответственно.