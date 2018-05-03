В Сирии разбился российский истребитель

Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли, передает Newsru.com.
"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.
По предварительной информации причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.
"Никакого огневого воздействия по самолету не было", - сказали в ведомстве.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) May 3, 2018
Напомним, в начале марта в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Тогда погибли 39 человек. По данным источников СМИ, самолет разбился из-за повреждения закрылков. Следователи полагают, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.
В конце прошлого года в Сирии разбился российский вертолет Ми-24 - погибли двое военных. Причиной авиакатастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность летательного аппарата.