В Сирии разбился российский истребитель

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.

Напомним, в начале марта в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Тогда погибли 39 человек. По данным источников СМИ, самолет разбился из-за повреждения закрылков. Следователи полагают, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.