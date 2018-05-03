На военных учениях «Еж» ищут пропавшего человека

По легенде в лесу будут искать пропавших людей. К поискам будут привлечен наземный, воздушный и водный транспорт. Участники учений и транспортные средства будут обозначены соответствующей маркировкой: на участниках будут желтые жилеты и ленты, пишет Pärnu Postimees .

«Участники учений своими действиями не нарушат повседневную жизнь. Если вы заметите людей с маркировкой учений, можете смело обращаться к ним за информацией. Кроме того, за информацией могут обратиться и к вам – она может помочь выполнить задание», - сообщили организаторы учений.