четверг, 3 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На военных учениях «Еж» ищут пропавшего человека

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

К поискам будут привлечен наземный, воздушный и водный транспорт.

ФОТО: Eero Vabamägi

В субботу и воскресенье Департамент полиции и погранохраны вместе с партнерами в рамках учений «Еж» организует масштабные поиски в лесу.

По легенде в лесу будут искать пропавших людей. К поискам будут привлечен наземный, воздушный и водный транспорт. Участники учений и транспортные средства будут обозначены соответствующей маркировкой: на участниках будут желтые жилеты и ленты, пишет Pärnu Postimees.

«Участники учений своими действиями не нарушат повседневную жизнь. Если вы заметите людей с маркировкой учений, можете смело обращаться к ним за информацией. Кроме того, за информацией могут обратиться и к вам – она может помочь выполнить задание», - сообщили организаторы учений.

Для передачи важной информации об экстренных случаях по-прежнему рекомендуют использовать короткий номер полиции 112.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ