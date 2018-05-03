В Латвии распространяется новая мошенническая схема

Основная суть мошеннической схемы состоит в том, что людям звонят и предлагают возможность инвестировать деньги, например, в криптовалюту, пишет Äripäev.

После того, как жертвы перечисляют деньги, мошенник бесследно исчезает. Самая большая сумма, которую перечислили мошенникам, была 60 000 евро. В среднем же жертвы пересылали деньги в пределах 3000-4000 евро.

Все 12 случаев объединяет одно обстоятельство - звонок поступал с местного латвийского номера. Хотя, по первоначальным данным полиции, мошенники звонили не из страны ЕС.