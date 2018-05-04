Фото: Audi с латвийскими номерами протаранила Volkswagen

Авария произошла около 15.30 на перекрестке улиц Юри и Луха: гражданка Латвии, находившаяся за рулем Audi, свернула с второстепенной дороги на главную, не уступив путь ехавшему по главной дороге Volkswagen, за рулем которого был гражданин Эстонии, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Поскольку после аварии водителю Audi стало плохо, ей вызвали скорую для проверки состояния здоровья. К счастью, никто все же не пострадал», - сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Владелица Audi признала свою вину. В результате столкновения произошла небольшая утечка масла, которую ликвидировали спасатели.