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  • Фото: Audi с латвийскими номерами протаранила Volkswagen

Фото: Audi с латвийскими номерами протаранила Volkswagen

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В пятницу после полудня в Выру столкнулись автомобили Audi и Volkswagen. Одному из попавших в аварию понадобилась медицинская помощь.

Авария произошла около 15.30 на перекрестке улиц Юри и Луха: гражданка Латвии, находившаяся за рулем Audi, свернула с второстепенной дороги на главную, не уступив путь ехавшему по главной дороге Volkswagen, за рулем которого был гражданин Эстонии, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Поскольку после аварии водителю Audi стало плохо, ей вызвали скорую для проверки состояния здоровья. К счастью, никто все же не пострадал», - сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Владелица Audi признала свою вину. В результате столкновения произошла небольшая утечка масла, которую ликвидировали спасатели.

Полиция подчеркивает, что при выезде на перекресток всегда необходимо соблюдать осторожность, следить за средствами регулирования движения и снижать скорость. Это поможет предотвратить опасные ситуации на дорогах.

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