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  • ДТП на парковке магазина: водитель на Audi врезался в чужой автомобиль и скрылся

ДТП на парковке магазина: водитель на Audi врезался в чужой автомобиль и скрылся

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ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на парковке магазина в Тапа в среду, 2 мая.

2 мая около 11.50 в Тапа на парковке магазина на улице Юлесыйду автомобиль Audi красного цвета давал задний ход и врезался в припаркованную машину Toyota. После этого Audi покинула место происшествия.

Полиция просит водителя Audi и очевидцев этого ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать по электронной почте ida.vihje@politsei.ee.

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