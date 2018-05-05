ДТП на парковке магазина: водитель на Audi врезался в чужой автомобиль и скрылся
5 мая 2018 г., 16:49
Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на парковке магазина в Тапа в среду, 2 мая.
2 мая около 11.50 в Тапа на парковке магазина на улице Юлесыйду автомобиль Audi красного цвета давал задний ход и врезался в припаркованную машину Toyota. После этого Audi покинула место происшествия.
Полиция просит водителя Audi и очевидцев этого ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать по электронной почте ida.vihje@politsei.ee.