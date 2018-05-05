суббота, 5 мая 2018 г.
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Фото и видео: эстонские военные показали, на что они способны, если вдруг стране будет угрожать террористическая опасность

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В субботу Силы обороны совместно с Таллиннской береговой охраной Кайтселийта в рамках учений "Еж" (Siil) выполнили упражнение на воде, показав, на что способны эстонские военные, если вдруг стране будет угрожать террористическая опасность.

Сегодня в Минной гавани участники военных учений "Еж 2018", а также союзники Эстонии познакомились с навыками эстонских военных в отражении террористических атак. К береговой линии на моторных лодках приближались террористы. Силы обороны Эстонии вместе с Таллиннской береговой охраной показали оперативность и храбрость, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

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