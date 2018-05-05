Фото и видео: эстонские военные показали, на что они способны, если вдруг стране будет угрожать террористическая опасность

Сегодня в Минной гавани участники военных учений "Еж 2018", а также союзники Эстонии познакомились с навыками эстонских военных в отражении террористических атак. К береговой линии на моторных лодках приближались террористы. Силы обороны Эстонии вместе с Таллиннской береговой охраной показали оперативность и храбрость, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".