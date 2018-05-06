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Керсти Кальюлайд: если мы будем как «Еж», никто не осмелится нас тронуть

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По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, крупные учения «Еж» дали ей уверенность в защищенности Эстонии.

«Вчера я видела на учениях „Еж“ профессионально действовавших военнослужащих, мотивированных резервистов, умело выполнявших свою работу солдат-срочников и союзников – я в очередной раз получила подтверждение, что Эстония защищена,- написала Кальюлайд в социальных сетях. – Благодарю всех 15 000+ участников, защищающих Эстонию. И благодаря всем их близким и работодателям, которые с пониманием отнеслись к отсутствию резервистов и ополченцев Кайтселийта на рабочем месте».

«Если мы будем как „Еж“, никто не осмелится нас тронуть», - написала президент.

Учения «Еж» проводятся ежегодно вместо учений «Весенний шторм», в этом году в них приняли участие свыше 15 000 резервистов, ополченцев Кайтселийта, солдат-срочников, военнослужащих Сил обороны и военнослужащих союзников и партнеров.

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