Керсти Кальюлайд: если мы будем как «Еж», никто не осмелится нас тронуть

«Вчера я видела на учениях „Еж“ профессионально действовавших военнослужащих, мотивированных резервистов, умело выполнявших свою работу солдат-срочников и союзников – я в очередной раз получила подтверждение, что Эстония защищена,- написала Кальюлайд в социальных сетях. – Благодарю всех 15 000+ участников, защищающих Эстонию. И благодаря всем их близким и работодателям, которые с пониманием отнеслись к отсутствию резервистов и ополченцев Кайтселийта на рабочем месте».