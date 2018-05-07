Кошмарная травма: Боец ММА чуть не оторвал себе руку

На турнире LFA в Колорадо боец Джером Ривера едва не оторвал себе руку. Произошло это не после удара или падения – он просто неудачно оперся на клетку, когда отступал от соперника Брэндона Ровайла, передает sports.ru.
Судья не сразу заметил травму: Ривера спасался бегством, пока рука болталась как плеть. Вдогонку Джером получил пару ударов ногой в голову, но даже не мог нормально защищаться. Хорошо, что судья вмешался не слишком поздно.
Врачи диагностировали у Риверы вывих локтя и трещину в лучевой кости. Через несколько недель он сможет вернуться к тренировкам.
«Обидно! Я отлично подготовился к бою, но это был не мой вечер. Обещаю: я вернусь! И буду еще сильнее», – сказал Ривера после поединка.
Well this just happened at #LFA39... 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT— AXS TV Fights (@AXSTVFights) May 5, 2018