Кошмарная травма: Боец ММА чуть не оторвал себе руку

Судья не сразу заметил травму: Ривера спасался бегством, пока рука болталась как плеть. Вдогонку Джером получил пару ударов ногой в голову, но даже не мог нормально защищаться. Хорошо, что судья вмешался не слишком поздно.

Врачи диагностировали у Риверы вывих локтя и трещину в лучевой кости. Через несколько недель он сможет вернуться к тренировкам.