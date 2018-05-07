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  • Самые дешевые авиарейсы: из Хельсинки на Канарские острова за 174 евро

Самые дешевые авиарейсы: из Хельсинки на Канарские острова за 174 евро

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ФОТО: Rudolf Güldner / PantherMedia /Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secrectflying.com и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 474 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Паттайю начиная с 495 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 193 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Кейптаун начиная с 488 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 588 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Гран-Канарию начиная со 174 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Сенегал начиная с 344 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Арктику начиная с 58 евро.

Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 411 евро.

Туда-обратно из Стокгольма в Бангкок начиная с 339 евро.

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