Галерея: бывший руководитель Горхолла предстал перед судом

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, Центральная криминальная полиция начала производство о проступке в отношении Пайа по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В прошлом году Таллиннская горуправа решила отстранить Пайа от должности главы совета Tallinna Linnahalli AS, так как он сам с собой заключил трудовой договор о занятии должности художественного руководителя. По словам мэра Таллинна Таави Ааса, Пай поступил своевольно.