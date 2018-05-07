понедельник, 7 мая 2018 г.
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Галерея: бывший руководитель Горхолла предстал перед судом

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Бывший глава совета Tallinna Linnahalli AS Меэлис Пай предстал перед судом.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, Центральная криминальная полиция начала производство о проступке в отношении Пайа по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В прошлом году Таллиннская горуправа решила отстранить Пайа от должности главы совета Tallinna Linnahalli AS, так как он сам с собой заключил трудовой договор о занятии должности художественного руководителя. По словам мэра Таллинна Таави Ааса, Пай поступил своевольно. 

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