Галерея: бывший руководитель Горхолла предстал перед судом
7 мая 2018 г., 11:26
Бывший глава совета Tallinna Linnahalli AS Меэлис Пай предстал перед судом.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, Центральная криминальная полиция начала производство о проступке в отношении Пайа по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В прошлом году Таллиннская горуправа решила отстранить Пайа от должности главы совета Tallinna Linnahalli AS, так как он сам с собой заключил трудовой договор о занятии должности художественного руководителя. По словам мэра Таллинна Таави Ааса, Пай поступил своевольно.