В Нарве рядом с прокуратурой продается загадочная квартира

Находящаяся в списке трехкомнатных квартир на десятом месте, если начинать поиск с самых дорогих, эта квартира площадью 67,6 м2 расположена на первом этаже сталинского дома на улице Койдула. 78 900 евро - для Нарвы цена немаленькая, и квартира, судя по всему, должна быть в очень хорошем состоянии. "Престижное местонахождение! Из окон вид на историю!" - восклицает маклер, и, видимо, для пущей солидности добавляет: "Спокойное и безопасное место - во дворе находится здание прокуратуры". Да, место очень безопасное и спокойное: жители столичного Пельгулинна прекрасно знают одно очень безопасное и очень спокойное место около здания префектуры полиции, где и можно и наркотиком разжиться, и проститутку снять. Но это так, к слову пришлось. В Нарве, видимо, само слова "прокуратура" вызывает священный трепет.

Но почему, выставляя на продажу квартиру, нельзя сфотографировать ее интерьеры, где, судя по словам маклера, три года назад сделан ремонт с "использованием материалов выше среднего качества"?

Наверное, собака порылась в последней фразе объявления: "Спрашивайте информацию у маклера, не беспокойте собственника!" А если не хочется информации, а хочется для начала фотографий: и встроенной мебели из натуральной древесины, и техники Bosch, и большой ванной, а также "мебели спальных комнат и гостиной", не говоря уже о находящемся недалеко гараже, который "можно докупить дополнительно к квартире".

Скорее всего собственника уже так побеспокоили, что он даже фотографировать не разрешает. А как же тогда продавать?