Галерея: военным пришлось возвести понтонную переправу на Вяйке-Эмайыги
8 мая 2018 г., 20:09
Военнослужащие инженерного батальона Сил обороны Германии во вторник в ходе военных учений "Еж" перекинули через реку Вяйке-Эмайыги в Пикасилла стометровый понтонный мост, передает Tartu Postimees.
По сценарию учений, стационарный мост в Пикасилла через реку Эмайыги в ходе боевых действий был уничтожен и военным пришлось возвести понтонную переправу. Грузоподъемность моста - 90 тонн, через него может переправиться почти вся военная техника.
Во вторник вечером понтонный мост в Пикасилла будет разобран и затем в ходе учений "Еж" установлен еще в двух местах.