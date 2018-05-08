вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Галерея: военным пришлось возвести понтонную переправу на Вяйке-Эмайыги

Галерея: военным пришлось возвести понтонную переправу на Вяйке-Эмайыги

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Военнослужащие инженерного батальона Сил обороны Германии во вторник в ходе военных учений "Еж" перекинули через реку Вяйке-Эмайыги в Пикасилла стометровый понтонный мост, передает Tartu Postimees.

По сценарию учений, стационарный мост в Пикасилла через реку Эмайыги в ходе боевых действий был уничтожен и военным пришлось возвести понтонную переправу. Грузоподъемность моста - 90 тонн, через него может переправиться почти вся военная техника.

Во вторник вечером понтонный мост в Пикасилла будет разобран и затем в ходе учений "Еж" установлен еще в двух местах.

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