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  • Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка

Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка Обновлено в 18:08!

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Мартена, который 30 апреля ушел из дома в волости Тори и до сих пор не вернулся.

Подросток 30 апреля покинул волость Тори и направился в Пярну, но до сих пор не вернулся домой. Последний раз он выходил на связь с близкими утром 9 мая, но после этого он больше не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Патруль побеседовал с родителями мальчика и проверили все известные места, где Мартен мог бы быть.

Его рост около 178 см, у него среднее телосложение и короткие светло-коричневые волосы. Он может быть одет в черные джинсы, черную куртку и черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Мартена или владеет информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам 5352 4912 или 112.

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