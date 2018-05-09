Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка

Подросток 30 апреля покинул волость Тори и направился в Пярну, но до сих пор не вернулся домой. Последний раз он выходил на связь с близкими утром 9 мая, но после этого он больше не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Патруль побеседовал с родителями мальчика и проверили все известные места, где Мартен мог бы быть.