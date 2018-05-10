Девять историй Арнольда Рюйтеля

Поздравляем! Сегодня президенту Арнольду Рюйтелю исполнилось 90 лет. В интервью, данном на прошлой неделе в Кадриорге, юбиляр вспомнил некоторые события, произошедшие с ним за эти годы, пишет Postimees.
Встреча с президентом Пятсом
Это было в 1939 году. Я тогда учился в начальной школе Аудла, Константин Пятс приехал на Сааремаа. Нас – детей привезли на встречу с ним на старое шоссе Курессааре-Куйвасту. Пятс сделал остановку в Лаймъяла, его принимал волостной старейшина. Он вышел из машины метров за 50 до встречи с народом, шел, опираясь на трость. Нам сказали, мол, возьмите с собой какие-нибудь цветы. Цветы мы положили прямо на дорогу.
Пятс подошел и поприветствовал народ, волостной старейшина произнес речь. Слово подхватил президент.
До приезда Пятса в волости сказали, мол, покрасьте хотя бы фасады и наведите порядок в доме, если президент придет.
В честь Пятса мы посадили у школы дуб, который растет там до сих пор. Эта школа была старым зданием мызы, которую продали иностранцу, но собственник там ничего не сделал. Дом развалился, очень жаль.
Но я думаю, как эта встреча повлияла на детей и как все это воспринималось.
Материалы КГБ
Вы помните, как Леннарт Мери мел метлой у ворот своего дома: очистить площадку от коммуняк?
Ни слова не было о КГБ, но как секретная структура, он направлял весь процесс. В Литве все, кто сотрудничал с КГБ, должны были сдаться. Эти люди не могу баллотироваться ни в парламент, ни на государственные должности. В Эстонии этого делать не стали.
Эстония провозгласила себя независимой, и на следующий день я поехал в Москву, требовал встречи с новым главой КГБ Вадимом Бакатиным. Он принял меня в половине двенадцатого вечера. Пришла машина и отвезла меня в здание КГБ на площади Дзержинского, в котором я был в первый и в последний раз. Лифт поднял нас прямо со двора на восьмой этаж.
Во время разговора присутствовал один молодой человек, которого представили представителем Горбачева, я с ним знаком не был. Я требовал, чтобы КГБ передал нам все оружие, разведтехнику и материалы дел. Бакатин подумал и сказал, что сейчас отдаст приказ об организации передачи оружия и техники. Подумал еще и сказал: а материалы мы не отдадим.
Я ему: «Почему и как?»
Он сказал: «Вы как маленький народ поубиваете друг друга, если получите эти материалы».
Конечно, разговор шел о том, как много было материалов. Он не сказать, сколько этих материалов точно, только объемы. Но и это было ужасно много.
Позже наш парламент принял решение не раскрывать пособников КГБ.
Декларация о независимости
Мне грозили наказанием, поскольку я пошел против конституции Советского Союза. Неоднократно и на самом высоком уровне. Я совершил преступление, с которого начался развал СССР.
Я призвал тогдашних президентов Литвы, Латвии, Гамсахурдию из Грузии, Украины, чтобы они приняли аналогичное декларации о суверенитете решение. Все разговоры проходили по телефону, они мне все отказали. Они такого дела не могли провести через свои парламенты. Эстония осталась в одиночестве. В марте 1990 года Литва сделала очень смелый шаг и провозгласила себя независимой. В мае 1990 года декларацию о независимости приняла Латвия.
Во время совещания в Беловежской Пуще руководители России, Белоруссии и Украины создали своеобразный союз. Так развалился Советский Союз.
Уставший Горбачев
Верховный совет Советского Союза принял решение, что пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол не найдены и что их не существует.
Ну и что, что было совершенно ясно, что они есть. У меня была информация об этом через Энделя Липпмаа и людей, входящих в круг президента Джорджа Буша, с которыми я общаюсь до сих пор.
23 декабря 1989 года Верховный совет Советского Союза принял решение, что они не найдены.
Я просил о встрече с Михаилом Горбачевым. Встреча не состоялась. Меня принял Александр Яковлев (секретарь Центрального комитета Коммунистической партии СССР). Я сказал ему, что, безусловно, нужно провести новое голосование, сказал, что у меня есть данные о том, что эти документы были и есть.
Он ответил, что если мы их получим, мы же провозгласим независимость.
Позвонил Горбачев, меня попросили выйти и подождать. Они говорили около получаса. Тогда мы продолжили, сразу. Я хотел попасть к Горбачеву.
В половину двенадцатого ночи Горбачев принял меня в Кремле.
Я пришел к нему, он был очень уставший. В левом глазу полопались сосуды. Он постоянно держал руку у глаза.
Я сказал, что если не внести вопрос в повестку дня Верховного совета, то в Эстонии весь народ выйдет на улицы. В Москве знали о наших ночных Певческих праздниках. Я угрожал, но у меня не было никакой информации о том, выйдет ли народ на улицы.
В половине первого Горбачев сказал, что заканчиваем. Утро вечера мудренее.
24 декабря началось новое заседание, были наши депутаты, которые уехали в Эстонию на рождество, но большинство осталось на местах.
В повестку дня этот вопрос не попал. У меня было место в президиуме, но я демонстративно пошел в зал к депутатам от Эстонии. Возникла неопределенная ситуация. Вторым вопросом Горбачев неожиданно поставил в повестку дня секретные протоколы Пакта Молотова-Риббентропа. Яковлев выступил с докладом. В промежутках возникали люди в генеральских мундирах, которые пытались выразить протест.
Вопрос поставили на голосование, и мы получили эти голоса! (Верховный совет СССР признал, что протоколы были – ред.)
Йоханнес Кябин
(Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии) Йоханнес Кябин позвал меня, чтобы я пришел на работу в Таллинн секретарем по сельскому хозяйству. Пригласил к себе домой. Рассказывал о своей жизни и о жизни своих родителей, как они в свое время уехали из Эстонии, где был дом их родителей, о своей жизни в Советском Союзе, об учебе. Дал понять, что он человек националистического мышления, который пережил горести и трудности. Я не согласился, было еще два-три разговора. В итоге я согласился, потому что в повестке дня в Эстонии было удвоение поддержки производства сланца, чтобы покрыть часы пик Ленинградской атомной станции, открыть в Ляэне-Вирумаа фосфоритные месторождения и создать в Эстонии ряд крупных производств. Мы очень широко обсуждали сельское хозяйство в академии (Рюйтель был ректором Эстонской сельхоз академии – ред.) с деканами и руководителями кафедр, что если этот план осуществится, в Эстонии будет невозможно жить.
Во времена Кябина академия была реформирована, тогда был порядок, что первых секретарей университетов присылали из Центрального комитета из Таллинна. Я отправился в первый раз на разговор с Кябиным о том, что для нас неприемлем этот присланный секретарь, мы хотим выбрать сами. Пару раз ездил говорить об этом, он согласился.
Все деканы и руководители кафедр тогда должны были быть членами партии, мы сделали так, что руководители кафедр по очереди были секретарями партии. Так академия впервые получила секретаря партии, который был ученым. Отсюда это стало распространяться, Тартуский университет сделал это после нас.
В год из России приезжали 25 000 – 30 000 человек. Мы обсуждали, что нужно сами прийти к власти, также как мы реформировали академию, нужно что-то сделать и в Эстонии.
Я согласился поехать в Таллинн.
Карл Вайно
(Следующий первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии) Карл Вайно сказал в конце 1978 года, что я освобожден. (Рюйтель тогда был секретарем Центрального комитета Компартии Эстонии по вопросам сельского хозяйства – ред.)
Вайно сказал, что у меня нет политического образования, и потому я не подхожу для этой должности. Меня отправили в совет министров, у меня было очень хорошее настроение. (Председатель совета министров Эстонской ССР) Вальтер Каусон один-два раза обсуждал со мной национальный вопрос, но не более. Он слишком часто болел – по месяцу-два за раз. Так под моим руководством было принято решение остановить начало производства фосфоритов. Я подписал решение о расширении охранной зоны в Маарду, чтоб там невозможно было копать фосфориты. В северной части от шоссе копать нельзя, там древние захоронения эстонцев. Я как-то смог продвинуться с такими радикальными решениями, чтобы не начали копать в Ляэне-Вирумаа, чтобы не нарушать там водную зону, которая составляет наши грунтовые воды.
Вайно был типичным деятелем брежневских времен, который делал все для того, чтобы СССР сохранился таким, каким он был во все времена. У него была цель построить в Эстонии крупное производство, чтобы в этом смысле Эстония стала примером для всего Советского Союза.
Когда из Москвы приехал председатель планового комитета с их предложениями, мы встретились втроем в Ныммеской резиденции. Я сказал, что эти предложения неприемлемы. Вайно вспылил, наш разговор стал очень серьезным. Это был ужин.
На следующий день я заказал вертолет и провез руководителя планового комитета вдоль северного берега до Нарвы. Показал, что сделано в Эстонии, показал Силламяэ, регион производства сланца, Маарду. Он занял мою позицию. Было совещание в Москве, на котором я сказал, что в Эстонии так нельзя. С позиции Вайно все это могло быть реализовано.
Трудности президентского времени
Влияние, которое началось во время выборов президента, продолжалось. Во время президентских выборов 1992 года поддержка народа у меня была очень высокой – в пределах 75-76 процентов. Тогда создали конституцию. В целом, в мире так, что двое, набравших больше всего голосов в первом раунде, переходят во второй.
У нас второй раунд ушел в Рийгикогу. Это можно было предсказать, состав парламента был известен. Я там получил 31, а Мери больше 50 голосов.
Это продолжилось и во время следующего президентства. Но к тому времени я уже представлял общие принципы развития общественной пирамиды. Внизу народ, наверху самоуправления и общественные организации, на самой верхушке парламент, правительство и президент.
Но когда все крошится, рождаемости нет, народ уезжает, то пирамида не устоит. Мы – маленькая республика, округленно – один миллион жителей, в мире 7000 языков, но стран всего 200. Многомиллионные народы не имеют своей страны. В Каталонии шесть-семь миллионов человек. В свое время они звали меня к себе на помощь, чтобы создать свою страну. Я отказался, не было времени.
Сторонники либеральной экономики, которые считали, что деньги решают все – им это не нравилось. Я пришел к выводу, что должно быть целостное развитие, нельзя без рождаемости, без воспитания детей и культуры, без этого развитие невозможно. Я считаю, что благодаря этому мы можем сказать, что наши дети на первом месте в Европе, эстонские ученые на самом верху в мире, Арво Пярт известен во всем мире, наши дирижеры дирижируют повсюду: от Токио до Мексики. Мы достигли этого, будучи маленьким народом.
Драки
В моем родном краю несколько городищ. Во-первых, городище Ридала – ровесник городища Асва. Асва находится в трех километрах от моего дома. Ридала на расстоянии в полкилометра. Фамилия моих предков Рюйтель (рыцарь – эст.) существует столетиями, были рыцари-скитальцы, которые защищали Сааремаа.
Во время уроков физкультуры в школе мы часто бегали до городища, там же были столкновения. Никто никому не хотел причинить вред, важно было только повалить на спину и поставит ногу на грудь – теперь ты будешь мне подчиняться.
Так мы защищали городища.
Отец мне сказал: смотри, парень, не дерись. Это не мужская работа. Я нигде не дрался, за исключением этих стычек в городище. Но это была не драка, это была борьба за свое городище.
Рецепт хорошего здоровья
Мы с сестрой еще совсем маленькими помогали отцу и матери. У нас было два хутора: хутор родителей отца, и хутор родителей матери. Обслуги и помощников особо не было. Оба хутора имели по 30 гектаров, сельхоз поля – восемь-девять гектаров.
Еще маленькие мы помогали убирать коровьи лепешки на деревенской улице. У нас была рядная деревня: утром стадо проходило через нее, и естественно коровы оставляли свои лепешки на улице.
Я занимался спортом. Отец хотел оставить хутор мне в наследство. Отправил меня в сельхоз школу в Кыльяла, дальше в техникум в Янеда. Я серьезно занимался спортом, особенно волейболом, играл на чемпионате Эстонии в команде «Калев» Янеда. Последними мы не были.
В армию меня призвали в морфлот, на Черное море. Я и там играл в волейбол, в тогдашней армии были спортивные роты – пять лет проиграл в таких командах. На Чемпионате Крыма, Чемпионате Украины – противниками тогда были два-три чемпиона мира.