Девять историй Арнольда Рюйтеля

Во время совещания в Беловежской Пуще руководители России, Белоруссии и Украины создали своеобразный союз. Так развалился Советский Союз.

Уставший Горбачев

Верховный совет Советского Союза принял решение, что пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол не найдены и что их не существует.

Ну и что, что было совершенно ясно, что они есть. У меня была информация об этом через Энделя Липпмаа и людей, входящих в круг президента Джорджа Буша, с которыми я общаюсь до сих пор.

23 декабря 1989 года Верховный совет Советского Союза принял решение, что они не найдены.

Я просил о встрече с Михаилом Горбачевым. Встреча не состоялась. Меня принял Александр Яковлев (секретарь Центрального комитета Коммунистической партии СССР). Я сказал ему, что, безусловно, нужно провести новое голосование, сказал, что у меня есть данные о том, что эти документы были и есть.

Он ответил, что если мы их получим, мы же провозгласим независимость.

Позвонил Горбачев, меня попросили выйти и подождать. Они говорили около получаса. Тогда мы продолжили, сразу. Я хотел попасть к Горбачеву.

В половину двенадцатого ночи Горбачев принял меня в Кремле.

Я пришел к нему, он был очень уставший. В левом глазу полопались сосуды. Он постоянно держал руку у глаза.

Я сказал, что если не внести вопрос в повестку дня Верховного совета, то в Эстонии весь народ выйдет на улицы. В Москве знали о наших ночных Певческих праздниках. Я угрожал, но у меня не было никакой информации о том, выйдет ли народ на улицы.

В половине первого Горбачев сказал, что заканчиваем. Утро вечера мудренее.

24 декабря началось новое заседание, были наши депутаты, которые уехали в Эстонию на рождество, но большинство осталось на местах.

В повестку дня этот вопрос не попал. У меня было место в президиуме, но я демонстративно пошел в зал к депутатам от Эстонии. Возникла неопределенная ситуация. Вторым вопросом Горбачев неожиданно поставил в повестку дня секретные протоколы Пакта Молотова-Риббентропа. Яковлев выступил с докладом. В промежутках возникали люди в генеральских мундирах, которые пытались выразить протест.

Вопрос поставили на голосование, и мы получили эти голоса! (Верховный совет СССР признал, что протоколы были – ред.)

Йоханнес Кябин