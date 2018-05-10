Видео: бесстрашный лосенок на учениях «Еж» покорил соцсети

Участники учений «Еж» много времени проводят в лесах, поэтому встречи с тамошними обитателями неизбежны. Тем не менее, солдаты очень удивились, когда встретили маленького заблудившегося лосенка, пишет Postimees.
«В Департаменте окружающей среды сказали, что лосиха, очевидно, придет искать его ночью, когда деятельность людей утихнет», - говорится в публикации на страничке учений в Facebook.
Департамент окружающей среды также сообщил, что страх о том, что запах людей оттолкнет мать от детеныша, - скорее, миф. Поэтому солдаты не упустили возможность и сфотографировались с малышом и сняли его на видео.
Если ночью какое-то время еще слышалось пищание, то к утру прибывшие на место служащие Ветеринарного департамента обнаружили на месте крупные лосиные следы. Это четкий знак, что лосиха нашла своего детеныша и отвела его домой. Так что все закончилось хорошо!
А если вы встретите лосенка в лесу, не спешите им восхищаться. Скорее всего, и взрослое животное где-то неподалеку и готово защитить свое потомство любой ценой. Это касается всех лесных животных: увидев детенышей, вернитесь в том направлении, откуда пришли. Если вы случайно окажетесь между матерью и детенышами, самка немедленно атакует.