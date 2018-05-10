Видео: бесстрашный лосенок на учениях «Еж» покорил соцсети

«В Департаменте окружающей среды сказали, что лосиха, очевидно, придет искать его ночью, когда деятельность людей утихнет», - говорится в публикации на страничке учений в Facebook.

Департамент окружающей среды также сообщил, что страх о том, что запах людей оттолкнет мать от детеныша, - скорее, миф. Поэтому солдаты не упустили возможность и сфотографировались с малышом и сняли его на видео.

Если ночью какое-то время еще слышалось пищание, то к утру прибывшие на место служащие Ветеринарного департамента обнаружили на месте крупные лосиные следы. Это четкий знак, что лосиха нашла своего детеныша и отвела его домой. Так что все закончилось хорошо!